Harimoto làm nên lịch sử ở WTT Champions Macao 2026

Miwa Harimoto một lần nữa làm nên lịch sử khi đánh bại Chen Yi ở trong trận chung kết giải bóng bàn WTT Champions Macao 2026 với điểm số 11-7, 11-7, 9-11, 8-11, 11-13, 11-9, và 12-10, qua đó, giành chức vô địch đơn nữ lần thứ 3 liên tiếp ở cấp độ WTT Champions.

Harimoto - phải, giành ngôi vô địch và Chen Yi (Ảnh: THX)

Harimoto (Nhật Bản, hạng 3 ITTF) đã thắng Chen Yi trong 2 lần gặp nhau gần đây, gần nhất đó là chiến thắng 3-2 tại WTT Champions Yokohama 2026, trước khi giành chiến thắng 4-0 trong trận đấu tại Europe Smash - Sweden.

Mặc dù Chen Yi (Trung Quốc, hạng 12 ITTF) có dẫn trước về thành tích đối đầu trực tiếp: Thắng 7/12 lần gặp ngôi sao người Nhật Bản tại các giải đấu quốc tế, nhưng hầu hết các trận thắng đó đều chỉ diễn ra ở cấp độ giải trẻ.

Vào trận chung kết, Chen lần nữa phải trải qua một trận chiến khó khăn, khi Harimoto (mới chỉ 18 tuổi) tận dụng thành công 1/3 game-point đầu tiên - để giành quyền kiểm soát ván đấu mở màn.

Nếu muốn giành chiến thắng, Chen cần phải cải thiện đáng kể khả năng giao bóng của mình, vốn chỉ đạt tỷ lệ chuyển đổi 41% khi cô bị dẫn trước 3-7 trong ván 2. Tay vợt lọt vào chung kết ở US Smash 2025 bị dẫn trước 2 ván, cô càng thêm lo lắng, bởi thử thách trước mắt đã trở nên khó khăn gấp đôi.

Đây là trận chung kết WTT Champions đầu tiên của Chen Yi, cô quyết không để bị áp lực làm choáng ngợp. Đúng lúc đó, cựu số 6 thế giới đã thể hiện được phong độ ấn tượng trong ván 3, tận dụng mọi lợi thế để dẫn trước 9-3, trước khi thắng 11-9.

Càng chơi và càng bắt kịp nhịp điệu thi đấu, Chen Yi (sinh năm 2004) tỏa sáng trong 3 ván đấu tiếp theo, liên tục làm người hâm mộ Trung Quốc hiện diện tại khán đài Infinity Arena bùng nổ khi thắng ngược 3 ván để dẫn lại với tỷ số 3-2.

Áp lực giờ đây đẩy ngược về phía đôi vai mong manh của Harimoto, khi đám đông CĐV Trung Quốc trên khán đài đã cổ vũ cho Chen Yi càng lúc càng nhiệt tình hơn, mong muốn có thêm một bước tiến nữa ở ván đấu thứ 6.

Tuy nhiên, Harimoto không dễ dàng bỏ cuộc. Suốt tuần lễ thi đấu, Harimoto đã cho thấy kinh nghiệm và sự trưởng thành tuyệt vời ở trong việc thích ứng với diễn biến trận đấu, và cô ấy đã làm được điều đó một lần nữa khi thắng ván 6, cân bằng tỷ số 3-3.

Trận đấu chung kết đơn nữ WTT Champions Macao 2026, vì thế, đã bước vào ván đấu quyết định thứ 7. Quỳ gối trong giờ nghỉ giải lao, Harimoto đã dốc hết sức mình để quay lại trận đấu, và cô là người đầu tiên tăng tốc, vượt lên dẫn trước 9-7 và sau đó có 2 cơ hội sớm giành lấy championship-point.

Để rồi, một khoảnh khắc quan trọng khác đã đến, khi Chen Yi cứu cả 2 điểm quyết định này, trực tiếp tạo nên một sự bùng nổ lớn từ hàng ngàn khán giả ở bên trong Infinity Arena. Khát khao giành WTT Champions đầu tiên của cô lại vụt trở nên cháy bỏng.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Harimoto lại xuất hiện, khi cô tận dụng cơ hội để tạo ra khoảng cách 2 điểm cuối cùng, giành chiến thắng chung cuộc với điểm số 12-10 và với tỷ số kịch tính 4-3, qua đó, giành danh hiệu WTT Champions thứ 3 trong sự nghiệp.

Còn trong trận đấu chung kết đơn nam của WTT Champions Macao 2026, Truls Moregard (Thụy Điển - hạng 5 ITTF nam) giành chiến thắng áp đảo có điểm số 11-7, 11-9, 3-11, 11-8 và 11-8 trước Hugo Calderano (Brazil, hạng 7 ITTF nam) để giành danh hiệu thứ 2 cấp độ WTT Champions.

Đ.Hg.