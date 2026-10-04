Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20: Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn

Ngày 4-10, Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) chính thức khép lại sau hơn 2 tuần tranh tài sôi nổi. Đoàn thể thao Việt Nam giành 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ, đứng hạng 20 toàn đoàn.

Đội tuyển cầu mây nhận thưởng từ đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: TAM NINH

Chính thức khởi tranh từ ngày 19-9 đến 4-10, ASIAD 20 quy tụ các vận động viên hàng đầu châu lục tranh tài ở 43 môn và 71 phân môn, với tổng cộng 469 bộ huy chương.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên thi đấu ở 33 môn và phân môn. Trước ngày lên đường, mục tiêu của đoàn là giành từ 4 HCV trở lên và nằm trong tốp 20 quốc gia trên bảng tổng sắp huy chương.

Kết thúc đại hội, thể thao Việt Nam giành tổng cộng 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ, xếp hạng 20 toàn đoàn. Thành tích này giúp Việt Nam giữ được vị trí trong tốp 20 châu Á, song vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu về số lượng HCV đã đặt ra.

3 tấm HCV của đoàn Việt Nam đến từ môn karate và cầu mây. Tấm HCV đầu tiên được mang về bởi bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ. Trong trận chung kết, các nữ tuyển thủ Việt Nam thi đấu xuất sắc để vượt qua đối thủ Iran, mở màn cho chiến dịch săn vàng của đoàn.

Sau karate, cầu mây trở thành điểm sáng lớn nhất của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Các vận động viên lần lượt đăng quang ở nội dung đôi nữ và đội 4 người nữ. Đặc biệt, chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết nội dung 4 người nữ được đánh giá rất ấn tượng bởi đây là một trong những cường quốc hàng đầu thế giới của môn cầu mây. Dưới sức ép lớn, các tuyển thủ Việt Nam vẫn thi đấu bản lĩnh để giành chiến thắng 2-1, mang về tấm HCV quý giá.

So với ASIAD 19 -2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích 3 HCV. Tuy nhiên, khoảng cách với nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á vẫn còn khá lớn, cho thấy những thách thức trong quá trình nâng cao trình độ và sức cạnh tranh ở đấu trường châu lục.

Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khi giành tới 169 HCV, bỏ xa đoàn xếp thứ hai là Nhật Bản với 83 HCV. Thành tích này cho thấy sự vượt trội của thể thao Trung Quốc tại sân chơi lớn nhất châu Á.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN