Huyền thoại bóng bàn Trung Quốc Fan Zhendong gia nhập CLB số 1 Đức

Fan Zhendong (Phàn Chấn Đông) - huyền thoại bóng bàn Trung Quốc từng giành 3 HCV Olympic, 9 lần vô địch thế giới và 9 lần vô địch World Cup - vừa chính thức gia nhập CLB bóng bàn thành công nhất trong lịch sử Đức: Borussia Dusseldorf.

Zhendong trong buổi lễ ra mắt tối 20-8 (Ảnh: THX)

Tối 20-8, theo giờ của địa phương, Borussia Dusseldorf đã tổ chức buổi họp báo ra mắt bản hợp đồng hợp đồng mới với Zhendong (đương kim vô địch đơn nam Olympic). Buổi họp báo có cả sự góp mặt của Dang Qiu (HCB đồng đội nam tại giải VĐTG 2022) vốn là thành viên lâu năm của CLB này.

Như vậy, đây sẽ là năm thi đấu thứ 2 của Zhendong tại hệ giải German Table Tennis Bundesliga. Trước đó, anh đã thi đấu cho FC Saarbrucken - và sắm vai trò rất xuất sắc giúp cho CLB này đánh bại chính Dusseldorf 3-1, giành ngôi vô địch Bundesliga thứ 2 trong lịch sử của Saarbrucken! Ngay lúc đó, anh đã đồng ý chuyển đến Dusseldorf.

Fan Zhengdong mô tả đây là một bước tiến nữa ở trong sự nghiệp vốn đã rất lẫy lừng của anh: “Tôi nghĩ đây là năm thứ 2 và tôi nghĩ đó là một chương mới trong sự nghiệp của tôi. Mỗi trận đấu sẽ là một thử thách hoàn toàn mới mẻ nữa”.

Trong buổi lễ ra mắt, ngoài Dang (là tay vợt người Đức gốc Trung Quốc), phía Dusseldorf còn có sự xuất hiện của HLV Danny Heist cùng ngôi sao kỳ cựu người Đức Timo Boll. Boll chính là người bạn lâu năm của Zhendong, cũng là người giới thiệu anh đến với CLB từng 33 lần giành ngôi vô địch Bundesliga.

“Tôi cũng muốn tiếp tục cải thiện bản thân của mình”, Zhendong mới cho biết, “Mùa giải này, có lẽ tôi có thể chơi tốt hơn nhiều so với lại năm ngoái. Tôi còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa”.

Zhendong quá khao khát dù là ở mùa trước, anh đã thắng 18 trận đấu liên tiếp để đưa Saarbrucken bước đến bục cao nhất...

Mùa giải 2025-2026 chính là mùa giải đầu tiên của Zhendong trong cuộc phiêu lưu đến trời Âu. Anh đã giành được 20 chiến thắng trong 23 trận đấu tại hệ giải Bundesliga và sau đó đã được bầu chọn là VĐV xuất sắc nhất của giải đấu này.

Sự xuất hiện của ngôi sao 29 tuổi người Trung Quốc đã giúp Dusseldorf trở thành tâm điểm. Trên mạng xã hội của CLB, từ khi Zhendong chính thức ra mắt, sự quan tâm dành cho họ “hiện đã cao gấp 500 lần so với trước đây”.

Bên cạnh Zhendong, đội hình cho mùa giải mới của Dusseldorf còn có các ngôi sao rất nổi bật như là Dang, Anton Kallberg của Thụy Điển, Kanak Jha của Mỹ và cả Li Yongyin cũng của Trung Quốc, với Danny Heister làm HLV trưởng.

Zhendong giành HCV bóng bàn đơn nam tại Olympic Paris 2024, sau khi bỏ lỡ cơ hội ở Thế vận hội Tokyo vào 3 năm trước đó (thua huyền thoại số 1 Ma Long ở trong trận chung kết với điểm số 4-11, 12-10, 8-11, 9-11, 11-3, 7-11)

Ở trong trận đấu chung kết diễn ra tại Paris Expo Porte de Versailles ngày 4-8-2024, Zhendong thắng Truls Mregardh của Thụy Điển với tỷ số 4-1 (thua ván 1 với điểm số 7-11 nhưng thắng ngược lần lượt 11-9, 11-9, 11-8 và 11-8).

Với tấm HCV Olympic đơn nam này, anh trở thành tay vợt bóng bàn nam thứ 6 trong lịch sử, sau Jan-Ove Waldner, Liu Guoliang, Kong Linghui, Zhang Jike, và Ma Long, giành được bộ sưu tập “Career Grand Slam” (dành cho những người giành được danh hiệu đơn nam trong các giải đấu đình đám như Olympic, Giải VĐTG và World Cup bóng bàn).

Từ trái qua: Qui, Boll, Zhendong, HLV Heist (Ảnh: THX)

Zhendong ký tên vào Sổ Vàng Sổ Vàng - cuốn sách kỷ niệm của thành phố được sử dụng để ghi lại chuyến thăm của các vị khách quan trọng và người nổi tiếng (Ảnh: THX)

Zhendong tặng áo đấu cho Thị trưởng Stefan Keller (Ảnh: THX)

Đ.Hg.