Daria Kasatkina hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng sa sút trên sân

Kể từ khi từ bỏ quốc tịch Nga, chuyển sang quốc tịch Australia hồi năm 2025 và cưới cô Natalia Zabiiako (nữ VĐV trượt băng từng vô địch Olympic gốc Nga), tay vợt nữ xinh đẹp Daria Kasatkina hiện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Tuy vậy, phong độ trên sân đấu phản ánh một lăng kính ngược lại...

Kasatkina sa sút trong giai đoạn gần đây (Ảnh: THX)

Trả lời phỏng vấn của tờ Bounces trong thời gian gần đây, Kasatkina chia sẻ: “Tôi đã thi đấu vòng loại ở Strasbourg năm nay rồi, giờ thì chơi ở Washington. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy áp lực ít hơn một chút, vì có thể nói là mức độ cạnh tranh không cao!”.

“Thêm vào đó, bạn có thể chơi nhiều trận hơn, điều này rất tốt vì chuỗi trận đấu ở trên đất Mỹ hơi khó khăn đối với tôi: Sân nhanh, bóng rất nhanh. Vì vậy, đối với tôi, việc thích nghi với những điều kiện này hơi khó khăn. Thế nên, tôi nghĩ việc chơi thêm các trận đấu thực sự khá tốt”, Kasatkina cho biết khi tham gia Tour đấu mùa Hè Bắc Mỹ.

“Trong bài phát biểu của tôi tại lễ cưới, tôi đã bắt đầu bằng câu nói: “Tôi biết rằng ngày này sẽ xảy ra ngay từ ngày đầu tiên.” Điều này cho thấy tình yêu và sự gắn kết giữa chúng tôi rất mạnh mẽ và dường như nó luôn hướng đến một kết thúc có hậu”, Kasatkina cho biết khi cô nhớ lại về lễ cưới ngập tràn hạnh phúc hồi tháng 7 trước một số đồng nghiệp.

“Thành thật mà nói, tôi không tin vào điều đó, nhưng mà nó đã xảy ra với tôi. Toàn bộ lễ cưới, ý của tôi là, tôi có thể nói về nó cả đời, thật sự đấy. Về mặt tinh thần, tôi vẫn còn như đang ở đó”, Kasatkina chia sẻ về “ngã rẽ cuộc đời” khi cô đến Úc, nơi chấp nhận tình yêu của cô.

“Về mặt tinh thần thì, tôi vẫn còn như đang ở đó. Chúng tôi đã dành 4 ngày tận hưởng ở Hy Lạp với bạn bè và gia đình - đó là 4 ngày tuyệt vời nhất, đó cũng chính là tuần tuyệt vời nhất, và sau đó là ngày tuyệt vời nhất, đặc biệt là: Ngày cưới”, Kasatkina kể lại.

“Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi cho đến nay. Tôi hy vọng là sẽ có nhiều ‘ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi’ hơn nữa, nhưng cho đến nay, đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”, nhìn Kasatkina hạnh phúc, nhiều người sẽ ganh tị.

Cô vẫn còn lưu giữ hình ảnh về ngày đặc biệt ấy ở trong tâm trí khi hồi tưởng lại: “Trong tâm trí, tôi vẫn còn ở đó. Và bất cứ khi nào tôi cảm thấy buồn, tức giận hay bất cứ cảm xúc nào khác, tôi sẽ quay trở lại ngày hôm đó. Tôi và bạn bè vẫn đang xem lại những bức ảnh, video. Thật sự rất tuyệt vời”.

Tuy vậy, có một thực tế rất là rõ ràng đang hiển thị trong mùa giải năm nay: Kasatkina chơi sa sút hơn bao giờ hết. Ngay sau khi chia sẻ về ngày cưới, về sự khó khăn ở các trận đấu diễn ra trong Tour đấu mùa Hè Bắc Mỹ, Kasatkina bị loại ngay ở vòng 1 của DC Open (cô để thua tan nát trước đồng hương cũ là cô Anna Kalinskaya với điểm số 1-6 và 4-6).

Hành trình tiếp theo của cô cũng là rất đáng quên: Thắng Wang Xin của Trung Quốc 1-6, 6-7 (5-7), 5-7 ở vòng 1 của Canadian Open nhưng lại thua ngay ở vòng 2 trước Elena Rybakina (người Kazakhstan nhưng cũng gốc Nga) 3-6, 7-5, 4-6; Tiếp theo đó là thúc thủ ở trong trận mở màn của giải Cincinnati Open với điểm số 6-2, 4-6 (7-6), 3-6 trước Sonmez Zeynep.

Chỉ tính riêng ở trong mùa giải năm nay, “Mỹ nhân 29 tuổi quê ở Tolyatti” chỉ thắng được 19 trận nhưng đã để thua 18 trận đấu. Cô chơi không tồi ở mùa giải sân đất nện khi lên ngôi tại La Bisdal D’Emporda (Tây Ban Nha) với 6 trận toàn thắng hồi tháng 5, nhưng khi quay trở lại với mặt sân cứng, cô đang chơi rất tệ.

Có những thông số gần đây phản ứng thêm những sự thật khó quên khác: Ở trong trận thua Rybakina ở Toronto, cô hưởng lợi vì đối thủ Kazakhstan phạm đến 58 lỗi đánh bóng hỏng và cũng bất lực khi chứng kiến đối phương tung ra 58 cú winner; Trong trận thua tại Cincinnati, cô mắc đến 11 lỗi giao bóng kép (nhiều hơn đối thủ 8 lần).

Khi US Open sắp sửa khởi tranh, Kasatkina (hiện xếp hạng 68 trên Bảng điểm xếp hạng của tổ chức WTA) cần phải chấn chỉnh ngay phong độ nếu cô không muốn tiếp tục nhận lấy thất bại cay đắng khác.

Đ.Hg.