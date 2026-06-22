Trần Thụy Thanh Trúc lên ngôi vô địch đơn nữ giải VTF Pro Tour 200

Thanh Trúc có ngôi vô địch đơn nữ tại giải năm nay. Ảnh: VTF

Giải đấu vô địch nam, nữ quốc gia VTF Pro Tour 200 do Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) tổ chức tại Tây Ninh và đã khép lại với các trận chung kết 2 nội dung quan trọng đơn nam, đơn nữ.

Chung kết đơn nữ giải năm nay đã chứng kiến cuộc so tài giữa Trần Thụy Thanh Trúc và Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội). Cả 2 đang là những tay vợt nữ hàng đầu quần vợt thành tích cao Việt Nam thời điểm hiện tại. Đồng thời, Thanh Trúc và Mai Linh từng góp mặt SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Trong trận chung kết lần này, Thanh Trúc đã thi đấu với sự bền bỉ của mình nhưng cũng quyết liệt với những quả dứt điểm quyết định giành điểm vượt qua đối thủ. Sau gần 4 giờ tranh tài, tay vợt Thanh Trúc vượt lên giành chiến thắng 2-1 (6/4, 1/6, 7/5) có ngôi vô địch đơn nữ.

Trận chung kết đơn nam của giải là cuộc thi đấu giữa Phạm La Hoành Anh (Ninh Bình) cùng Vũ Hà Minh Đức (AP Sports Club). Bất ngờ đã xảy ra khi Hoàng Anh thi đấu hiệu quả để giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước tay vợt nam số 1 Việt Nam lúc này là Minh Đức. Tỷ số ván đấu tại chung kết nghiêng về Hoành An lần lượt là 7/6, 5/7, 6/1.

Trước đó tại nội dung đôi nam nữ, Thanh Trúc và Quang Vinh (TPHCM) đã giành ngôi vô địch khi thắng cặp đồng đội Phú Gia, Linh Nhi (TPHCM) 2-0 ở chung kết. Trong khi đó, nhà vô địch đôi nữ giải năm nay là Thảo Hân, Hồng Hạnh (Quân đội) còn vô địch đôi nam là Minh Phát, Quốc Cường (AP Sports Club). Toàn giải năm nay đã thu hút hơn 100 tay vợt của 8 đơn vị trong cả nước tham gia tranh tài.

MINH CHIẾN