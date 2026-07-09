Việt Nam được lựa chọn là địa điểm tổ chức World Cup Pickleball 2026

Lần đầu tiên châu Á được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball thế giới và Việt Nam đã giành được quyền tổ chức giải đấu này ở thành phố Đà Nẵng.

Các nội dung của giải World Entrepreneur Tournament 2026 đã được công bố. Ảnh: PHẠM HOÀNG

Ngày 9-7 tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải vô địch pickleball thế giới 2026 – World Cup Pickleball 2026 đã xác nhận Việt Nam được lựa chọn là nơi tổ chức giải đấu năm nay. Sau các lần đã diễn ra trước đó, đây là lần đầu tiên World Cup pickleball thế giới 2026 diễn ra ở châu Á và Việt Nam được trao quyền tổ chức.

Theo chương trình thi đấu, World Cup pickleball 2026 sẽ thu hút 4.000 tay vợt từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tới thành phố Đà Nẵng thi đấu từ ngày 30-8 tới 6-9 tại các cụm sân gồm Cung thể thao Tiên Sơn (8 sân), Làng thể thao Tuyên Sơn (31 sân), sân pickleball Trang Hoàng, sân pickleball Hợp Thành Phát và các câu lạc bộ Pickleball khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Cùng tại giải, lần đầu tiên World Cup pickleball 2026 tổ chức giải World Entrepreneur Tournament 2026 (Pickleball World Cup Edition), để là cuộc so tài pickleball quốc tế dành riêng cho cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập và các chủ thể kinh tế năng động trong nước, khu vực và quốc tế.

Sẽ có 26 hạng mục thi đấu đưa vào tranh tài đối của giải World Entrepreneur Tournament 2026 (Pickleball World Cup Edition). Ban tổ chức cũng sẽ xác định điểm chấm chuyên môn của các tay vợt khi đăng ký tham gia. Theo quy định, giải thưởng dành cho nội dung của hệ lãnh đạo sẽ là 15 triệu đồng với ngôi vô địch/nội dung. Còn giải thưởng dành cho VĐV mới thi đấu có giá trị 5 triệu đồng/ngôi vô địch. Bên cạnh các trận đấu chính thức, giải còn được thiết kế chuỗi hoạt động kết nối đa dạng, bao gồm thi đấu pickleball, giao lưu doanh nhân, kết nối kinh doanh, xúc tiến đầu tư, gặp gỡ đối tác chiến lược, đêm gala kết nối, hoạt động truyền thông quốc tế và các chương trình đồng hành…

Đại diện Pickleball World Cup của thế giới thông tin về chương trình chuyên môn giải năm nay tại Việt Nnam. Ảnh: PHẠM HOÀNG

Dự kiến ngày 1-9 Ban tổ chức gồm đại diện Hội doanh nhân Trẻ Việt Nam, Pickleball World Cup, CLB pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam, Liên đoàn pickleball Đà Nẵng sẽ bốc thăm chuyên môn. Giải sẽ có 1.600 tay vợt tham dự được tranh tài từ ngày 2 tới 4-9.

MINH CHIẾN