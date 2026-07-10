Quần vợt

Liên đoàn pickleball Việt Nam chính thức được phép thành lập

SGGPO

Bộ Nội vụ đã có quyết định cho phép thành lập Liên đoàn pickleball Việt Nam và dự kiến cuối tháng 7, Đại hội đại biểu nhiệm kỳ thứ nhất được diễn ra.

Môn pickleball đang có sức hút tại Việt Nam trong các năm gần đây. Ảnh: MINH MINH
Môn pickleball đang có sức hút tại Việt Nam trong các năm gần đây. Ảnh: MINH MINH

Theo tìm hiểu của SGGP, dự kiến cuối tháng 7 này, Đại hội đại biểu nhiệm kỳ thứ nhất Liên đoàn pickleball Việt Nam sẽ được tổ chức.

Trong ngày 3-7 vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định về việc cho phép thành lập Liên đoàn pickleball Việt Nam. Quyết định đã ghi rõ các nội dung về việc cho phép thành lập Liên đoàn pickleball Việt Nam. Đồng thời, “Liên đoàn pickleball Việt Nam là tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ VH-TT-DL và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn.

Liên đoàn pickleball Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động”, một trong những nội dung tại Quyết định ghi cụ thể.

Tháng 9-2025, Ban vận động thành lập Liên đoàn pickleball Việt Nam đã được thành lập với 14 thành viên, trong đó có 1 Trưởng ban, 1 Phó ban và 12 ủy viên. Theo tìm hiểu, công tác chuẩn bị nhân sự để bầu Ban chấp hành và các chức danh quản lý của Liên đoàn pickleball Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất đã được thảo luận cũng như được Ban vận động thành lập Liên đoàn pickleball Việt Nam chuẩn bị thời gian qua.

Hiện tại, nhân sự ứng viên dự kiến ứng cử vị trí Chủ tịch Liên đoàn pickleball Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất đã được xác định.

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MINH CHIẾN

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