Iga Swiatek giành danh hiệu WTA 1000 thứ 12

Tay vợt Cựu số 1 nữ thế giới người Ba Lan - cô Iga Swiatek đã giành được danh hiệu đầu tiên ở trong năm 2026 vào sáng sớm ngày hôm nay, thứ Sáu 14-8, khi dễ dàng vượt qua đối thủ Elena Rybakina với điểm số 6-2, 6-3 để vô địch giải WTA 1000 ở Toronto.

Swiatek lần đầu đăng quang ngôi vô địch ở Canada (Ảnh: THX)

Swiatek, người từng có 6 lần đăng quang tại đấu trường Grand Slam, thậm chí còn chưa từng vào đến trận chung kết nào ở trong mùa giải WTA Tour 2026 và mới đây nhất, cô đã phải dừng bước tại vòng 3 trong hành trình bảo vệ danh hiệu Wimbledon của mình.

Nhưng cô đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu trước Rybakina, Tay vợt hạng 2 thế giới và là Nhà Đương kim vô địch Australian Open, trên đường giành chức vô địch Canada đầu tiên, kết quả giúp cô vươn lên Tốp 5 trên BXH nữ - ngay trước thềm của US Open.

Khi giương cao chiếc cúp thứ 12 ở cấp độ giải đấu WTA 1000, tay vợt mới chỉ 25 tuổi đã có vài lời dành cho những người nghi ngờ khả năng của cô, những người đã góp phần vào cái điều mà cô đã gọi là “năm khó khăn nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình”.

“Điều này có ý nghĩa rất, rất là lớn đối với tôi”, Swiatek nói, “Những tháng vừa qua không hề dễ dàng. Tôi thực sự hạnh phúc vì đã luôn tập trung vào việc phát triển, thay đổi lối chơi của mình một chút, cải thiện bản thân bất chấp tất cả những ý kiến ​​mà nhiều người dành cho tôi mỗi ngày trên mạng xã hội”.

“Thật sự là, không dễ để đối phó với tất cả những điều đó. Vì vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc vì thực tế lại khác. Tôi vẫn có những người hiểu rõ tôi và cả những người luôn ủng hộ tôi mỗi tuần, mỗi ngày... vì vậy, xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể đội ngũ của tôi”.

Cuối cùng, Swiatek nói thêm: “Và tôi cũng muốn dành tặng danh hiệu này cho tất cả những ai đang phải đối mặt với sự phán xét và thù ghét. Hãy cứ tiếp tục phát triển... hãy luôn nhớ về những gì đang chờ đợi phía trước và cả những điều rất có thể xảy ra”.

Những cú giao bóng hiệu quả, khả năng phòng thủ chắc chắn và cả những pha tấn công đúng lúc của Swiatek trở nên quá sức đối với lại Rybakina, người đã phải thi đấu đến 3 ván ở 4/5 trước đó và mới kết thúc trận BK 3 ván trước Coco Gauff lúc 1 giờ sáng...

“Hôm nay thật đáng tiếc”, Rybakina thừa nhận, “Tôi vốn không có nhiều năng lượng. Dù là tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không đủ. Tôi chỉ đơn giản là rất mệt mỏi. Bạn có thể thấy rằng tôi không dùng lực chân đủ mạnh. Có rất nhiều lỗi tự phát, đặc biệt ở trên lưới, do sử thiếu tập trung. Cả với những quả bóng dễ như vậy cũng vậy”.

Đ.Hg.