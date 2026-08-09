Quần vợt Việt Nam có 2 suất dự vòng loại giải Roland Garros Juniors Series 2026

Tay vợt trẻ Tô Bình Nhiên sẽ thi đấu tại Trung Quốc để tìm suất dự vòng chung kết giải Roland Garros Juniors Series 2026. Ảnh: VTF

Quần vợt Việt Nam được trao 2 suất thi đấu vòng loại tranh vé dự giải Roland Garros Juniors Series 2026. Tay vợt Tô Bình Nhiên góp mặt ở nội dung đơn nữ còn Lê Tiến Anh góp mặt trong nội dung đơn nam.

Chương trình thi đấu vòng loại được diễn ra tại Hải Nam (Trung Quốc) từ ngày 10 tới 15-8. Tô Bình Nhiên sẽ được HLV Trần Hoàng Anh Khoa chỉ đạo chuyên môn thi đấu lần này. Với phong độ tốt, gương mặt trẻ Tô Bình Nhiên đã được vé đặc cách của Liên đoàn quần vợt châu Á để tham dự giải vòng loại lần này.

Giải vòng loại lần này có 24 tay vợt nam, 24 tay vợt nữ được trao suất tham dự. Các tay vợt được bốc thăm vào 6 bảng đấu từng nội dung (mỗi bảng 4 tay vợt).

2 tay vợt nam và 2 tay vợt nữ có kết quả tốt nhất của vòng loại này sẽ được góp mặt vòng chung kết Roland Garros Juniors Series 2026 của khu vực châu Á. Chương trình thi đấu vòng chung kết tại châu Á sẽ diễn ra ở Nhật Bản từ ngày 14 tới 18-10. Nhà vô địch của vòng chung kết (1 suất nam, 1 suất nữ) sẽ được trao tấm vé chính thức dự giải trẻ Roland-Garros Junior Championships 2027 tại Pháp.

Trên bản xếp hạng của quần vợt trẻ châu Á, Lê Tiến Anh có hạng 8 cá nhân nam còn Tô Bình Nhiên có hạng 269 cá nhân nữ.

MINH CHIẾN