Đội tuyển quần vợt nam Việt Nam trụ hạng thành công tại nhóm 3 Davis Cup 2026

Các tay vợt của quần vợt nam Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ đề ra khi trụ hạng thành công trong cuộc thi đấu quan trọng tại Malaysia.

Đội quần vợt nam Việt Nam đã thi đấu hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng tại Davis Cup 2026. Ảnh: VTF

Đội tuyển quần vợt nam Việt Nam đã kết thúc cuộc thi đấu để trụ hạng tại nhóm 3 của Davis Cup 2026 khu vực châu Á-châu Đại Dương.

Đội hình tham dự của quần vợt nam Việt Nam gồm các tay vợt Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Minh Phát, Phạm La Hoàng Anh, Nguyễn Đại Khánh và Trương Thành Minh. Chỉ đạo các tay vợt thi đấu là HLV Nguyễn Phi Anh Vũ. Chúng ta được thi đấu ở Bảng B cùng các đội Malaysia, Saudi Arabia và Iran. Bảng A có các đội Jordan, Singapore, Philippines, Uzbekistan.

Trong trân mở màn gặp Saudi Arabia, các tay vợt của Việt Nam đã tập trung thi đấu tuy nhiên để thua chung cuộc 1-2 trước đối thủ. Ở cuộc đối đầu này, các tay vợt Phạm La Hoàng Anh và Vũ Hà Minh Đức lần lượt để thua tại trận đấu đơn. Chúng ta chỉ có 1 chiến thắng ở nội dung đôi với kết quả của cặp Nguyễn Đại Khánh, Nguyễn Minh Phát.

Ở trận đấu tiếp theo gặp Iran, đội tuyển quần vợt nam Việt Nam tiếp tục thua 1-2. Tuy nhiên trong trận đấu quyết định trước Malaysia, các tay vợt Việt Nam đã thắng 3-0. Trong cuộc so tài này, Nguyễn Đại Khánh thắng Naufal Siddiq Kamaruzzaman (Malaysia) 2-1 tại trận đơn thứ nhất. Ở trận đơn thứ 2, Vũ Hà Minh Đức vượt qua Imran Daniel Abdul Hazli (Malaysia) 2-0. Tại trận đấu đôi, Đại Khánh và Minh Phát cũng giành chiến thắng.

Với các kết quả trên, đội quần vợt nam Việt Nam xếp hạng 3 sau vòng bảng. Thầy trò HLV Nguyễn Phi Anh Vũ đã thi đấu với đội Uzbekistan trong chiều ngày 18-7 để tranh suất trụ hạng tại nhóm 3.

Tại cuộc so tài, Phạm La Hoàng Anh thắng 2-1 trước tay vợt Damir Abdusamadov. Sau đó, Vũ Hà Minh Đức đã vượt qua Amir Milushev với tỷ số 2-0.

Chung cuộc, đội nam Việt Nam thắng 2-0 trước Uzbeksitan và chính thức trụ hạng tại nhóm 3 của Davis Cup khu vực châu Á-châu Đại Dương.

MINH CHIẾN