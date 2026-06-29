Tay vợt Hoàng Thành Trung vô địch giải hệ thống quốc gia ở tuổi 44

Hoàng Thành Trung đã tạo nên bất ngờ khi giành chiến thắng tại trận chung kết đơn nam ở lượt đấu tiếp theo giải quần vợt VTF Pro Tour 200.

Hoàng Thành Trung vẫn thể hiện được đẳng cấp trước các tay vợt trẻ. Ảnh: VTF

Lượt đấu tiếp theo của giải quần vợt nam-nữ quốc gia 2026 (VTF Pro Tour 200) đã khép lại với các trận chung kết ở Tây Ninh vào ngày 28-6.

Trận chung kết nội dung nam đã mang lại sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi tay vợt kỳ cựu Hoàng Thành Trung (Hải Phòng) thi đấu trước gương mặt trẻ Phạm La Hoàng Anh (Ninh Bình). Ở tuổi 44, Thành Trung không còn sự dẻo dai về thể lực. Dù vậy, tay vợt này lại có kinh nghiệm để giành được điểm thắng trong từng pha đánh quyết định.

Trận chung kết đơn nam đã khép lại với chiến thắng 2-0 (6/1, 7/6 (3)) dành cho Hoàng Thành Trung. Chiến thắng đã giúp Thành Trung có được kết quả vô địch giải đấu trong hệ thống quốc gia khi đã ở tuổi ngoài 40.

Trong giải lần này, trận chung kết đơn nữ là cuộc so tài giữa Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) với Nguyễn Thị Phương (Hà Nội). Mai Linh đã thi đấu áp đảo hoàn toàn người đồng đội để thắng 2-0 (6/1, 6/0) để có ngôi vô địch. Tại chặng đấu trước đó, Mai Linh đã vào chung kết nhưng cô chỉ có ngôi á quân do thua Trần Thị Thanh Trúc.

Ở lượt đấu lần này, quần vợt TPHCM giành được 3 ngôi vô địch với thành tích của Nguyễn Đại Khánh/Nguyễn Minh Thiên (đôi nam), Trần Thảo Anh/Nguyễn Minh Thúy Hằng (đôi nữ), Nguyễn Quang Vinh/Trần Thụy Thanh Trúc (đôi nam nữ).

Sau giải này, Liên đoàn quần vợt sẽ bước vào tổ chức giải vô địch trẻ quốc gia với các nội dung đơn từ ngày 1 tới 8-7 và nội dung đồng đội từ ngày 9-7 tới 19-7 trên sân đấu tại TPHCM.

MINH CHIẾN