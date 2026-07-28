Liên đoàn pickleball Việt Nam chính thức ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ thứ nhất (2026-2031)

Ban chấp hành Liên đoàn pickleball Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất (2026-2031) đã ra mắt sau phiên Đại hội bầu cử. Ảnh: MINH MINH

Chiều ngày 28-7 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Liên đoàn pickleball Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất (2026-2031) được tổ chức với sự tham dự của gần 100 đại biểu cùng các khách mời và đại diện các Bộ, ban ngành, các cơ quan.

Ngay tại Đại hội lần thứ nhất, Liên đoàn pickleball Việt Nam đã thống nhất bầu 50 ủy viên Ban chấp hành.

Tuy nhiên trước mắt, Đại hội đã bầu thành công 37 ủy viên trong danh sách. 13 ủy viên sẽ được bổ sung trong phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành sau khi các nhân sự Ban chấp hành còn lại được thông qua.

Tại nhiệm kỳ lần thứ nhất (2026-2031), Ban chấp hành Liên đoàn pickleball Việt Nam thông qua Nghị quyết và tập trung giải quyết 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, việc phát triển mạnh phong trào pickleball trong mọi tầng lớp nhân dân, đưa pickleball trở thành môn thể thao quần chúng phát triển rộng khắp là một trong những ưu tiên hàng đầu. Liên đoàn pickleball Việt Nam khuyến khích phát triển pickleball trong trường học, cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng, xây dựng hệ thống giải thi đấu từ cơ sở đến trung ương, từng bước hình thành hệ sinh thái pickleball phát triển đồng bộ, bền vững có sức lan tỏa trong xã hội.

Ban chấp hành Liên đoàn pickleball Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất (2026-2031) đã thống nhất bầu ông Lê Văn Thành (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tập đoàn Động Lực) làm Chủ tịch.

Ngoài ra, Liên đoàn pickleball Việt Nam bầu 9 Phó Chủ tịch gồm các ông Tô Duy (Phó Chủ tịch thường trực), Đinh Đắc Vĩnh, Phạm Xuân Tài, Lê Thanh Hà, Trần Mạnh Út, Nguyễn Bá Cảnh, Phan Thanh Thiên, Nguyễn Mạnh Thắng và Nguyễn Vũ Nghị. Ông Nguyễn Vũ Nghị kiêm nhiệm vai trò Tổng thư ký.

Các đại biểu tham gia Đại hội Liên đoàn pickleball Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Lê Văn Thành khẳng định, trong nhiệm kỳ hoạt động thứ nhất, Liên đoàn pickleball Việt Nam sẽ chuẩn hóa hệ thống đào tạo HLV, VĐV và tổ chức thi đấu cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, đào tạo và tổ chức hoạt động. Liên đoàn pickleball Việt Nam sẽ mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế pickleball Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Hiện tại, môn pickleball đã tổ chức giải vô địch quốc gia thường niên cũng như tổ chức giải đấu dành cho câu lạc bộ cả nước, giải đấu trẻ quốc gia đối với thể thao thành tích cao tại Việt Nam. Đồng thời pickleball là môn chính thức tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Chủ tịch Liên đoàn pickleball Việt Nam, ông Lê Văn Thành. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG “Với tầm nhìn đến năm 2035, Liên đoàn phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có phong trào pickleball phát triển mạnh tại châu Á, xây dựng hệ thống tổ chức đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước nâng cao thành tích thi đấu quốc tế. Định hướng đến năm 2045, Việt Nam sẽ hướng tới là điểm đến của các giải đấu pickleball quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Pickleball trong khu vực và trên thế giới”, Chủ tịch Lê Văn Thành cho biết.

MINH CHIẾN