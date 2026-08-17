Tay vợt Lý Hoàng Nam cùng đội tuyển pickleball Việt Nam tranh tài ở Cúp thế giới 2026

Ban huấn luyện đội tuyển pickleball Việt Nam đã công bố đội hình sẽ thi đấu Cúp thế giới 2026 - Pickleball World Cup 2026 sẽ tranh tài tại thành phố Đà Nẵng.

Lý Hoàng Nam là tuyển thủ đội pickleball Việt Nam thi đấu Cúp thế giới 2026. Ảnh: NGUYỄN ĐẠT

Theo công bố, đội hình tuyển pickleball Việt Nam dự giải đấu gồm các tay vợt Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Phúc Huỳnh, Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang, Ken Tam, Sophia Huỳnh Trần, Trang Huỳnh và Sĩ Bội Ngọc.

Trong số này, Lý Hoàng Nam là 1 trong những gương mặt được giới chuyên môn chú ý và chờ đợi sẽ đạt phong độ tốt để giành thành tích tại Cúp thế giới 2026.

Cùng tại giải, chủ nhà Việt Nam còn cử đội hình tham dự nội dung trẻ. Đội hình được đăng ký gồm Lê Xuân Đức, Tống Nhật Minh, Phạm Hoài Anh, Bảo Dương, Khang Trần, Sophia Phương Anh, Đan Linh Hương, Jolie Lam.

Ban tổ chức giải đấu đã tiến hành bốc thăm chuyên môn để xác định các bảng theo từng nhóm đấu. Tại Cúp thế giới 2026, hạng mục quốc gia có 156 đội đăng ký, gồm 64 đội Open, 40 đội Senior, 20 đội Master, 16 đội Junior và 16 đội Kids.

64 đội đã được bốc thăm vào 16 bảng đấu Open (mỗi bảng có 4 đội). Đội chủ nhà Việt Nam vào Bảng A cùng Colombia, Cayman Islands, Chile.

Năm ngoái tại Cúp thế giới 2025 tổ chức tại Florida (Mỹ), đội pickleball Mỹ đã lên ngôi vô địch. Năm nay, các tay vợt của Mỹ vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu tranh vị trí số 1 của giải tại thành phố Đà Nẵng. Theo kết quả bốc thăm, đội Mỹ nằm ở Bảng B cùng Samoa, Iran và Bolivia. Á quân Cúp thế giới 2025 là đội Hongkong (Trung Quốc) được bốc thăm vào Bảng C cùng Mexico, Tanzania, Kazskhtan. Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 30-8 tới 6-9.

Trong nội dung Junior (4 bảng), đội pickleball trẻ Việt Nam ở Bảng A cùng Malaysia, Costa Rica và Hàn Quốc. Trong nội dung Kids (4 bảng), đội Việt Nam nằm vào Bảng A cùng Australia và Singapore.

MINH CHIẾN