Tay vợt tuổi teen Trung Quốc Sun Xinran gây ấn tượng ở China Open

Ngôi sao Zheng Qinwen là tâm điểm chú ý trong ngày thứ 2 của giải đấu China Open cùng với màn trình diễn nổi bật của lứa Next Gen quần vợt Trung Quốc, đáng chú ý nhất là tay vợt tuổi teen Sun Xinran.

Sun Xinran gây ấn tượng mạnh (Ảnh: THX)

Bốn tay vợt tuổi teen nhận được suất đặc cách để lần đầu tiên góp mặt ở vòng chính WTA Tour, 2 người trong số đó đã gây ấn tượng mạnh. Tay vợt trẻ số 1 Sun Xinran (16 tuổi), bước vào China Open với sự chú ý rất lớn, sau khi giành được Grand Slam trẻ đầu tiên tại US Open hồi tháng trước.

Cô đã làm nức lòng đông đảo khán giả ở trên sân Diamond với những cú đánh rất đa dạng trước khi Eva Lys (Bỉ, hạng 102 WTA), sau đó đối thủ bỏ cuộc khi đang bị dẫn 1-3, 0-3 vì chấn thương bàn chân. Trận đấu kéo dài chỉ 43 phút của Sun trên sân chính đã kết thúc nhanh chóng.

Sun Xinran thừa nhận rằng cô đã “thực sự lo lắng” trước trận đấu. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tích ở cấp độ trẻ: Lọt vào chung kết đơn nữ Roland Garros và cả Wimbledon 2026, nhưng cô còn non kinh nghiệm chuyên nghiệp.

Những thành tích nổi bật của Sun Xinran trước tuần này chỉ bao gồm 2 danh hiệu W15 tại Sharm el Sheikh cuối năm 2025, và chiến thắng đầu tiên trước một tay vợt tốp 200 là Lina Gjorcheska tại giải WTA 125 Istanbul hồi tháng 5.

Nhưng sự lo lắng đó chỉ thể hiện trong một chốc lát. Sun để mất điểm giao bóng ngay game đầu tiên, rồi sau đó đã thi đấu bùng nổ trong 9 game tiếp theo, bất chấp khoảng cách thứ hạng giữa cô với đối thủ (cô xếp hạng 582 thế giới).

Một loạt các pha giao tranh quyết liệt từ vạch cuối sân với Lys, người đã vào tứ kết China Open 2025, đã diễn ra sau đó, và thường thì Sun tìm ra được những pha bóng đặc biệt để kết thúc.

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Sun Xinran không có dấu hiệu chùn bước. Một cú trái tay ghi điểm khác đã kết thúc ván đấu, và khiến tay vợt trẻ này lại hò reo ăn mừng. Lys - người mắc tới 7 lỗi giao bóng kép, không thể theo kịp và bỏ cuộc 3 game sau đó.

Sun Xinran nói, “Tôi thực hiện các chiến thuật của mình rất tốt và làm những gì cần làm. Trận đấu diễn ra đúng như ý muốn của tôi”.

Sun Xinran sẽ tiếp tục đối đầu với hạt giống số 27 Cristina Bucsa (Tây Ban Nha) ở trận đấu vòng 2 giải đơn nữ China Open 2026, dự kiến diễn ra vào sáng 3-10.

Trên sân số 3, tay vợt trẻ 17 tuổi - Qu Yihan (hạng 1.289 thế giới) đã tham gia vào trận đấu dài thứ 2 của China Open cho đến nay với Harriet Dart (Anh, hạng 116 WTA). Tay vợt xếp hạng 1.289 thế giới không thể tạo nên bất ngờ, nhưng sự kiên cường và lối chơi của cô đều nổi bật khi chiến đấu với tay vợt người Anh suốt 3 giờ 3 phút, cuối cùng cô chỉ thua với điểm số 2-6, 7-6 (7-5), 7-5.

Đ.Hg.