Tay vợt Eala bị loại ở Singapore Open, dành thời gian chơi ASIAD

Ngôi sao quần vợt Philippines - Alexandra Eala không tận dụng được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tại Singapore Open và vừa sớm bị loại ngay ở vòng 2.

Ngôi sao quần vợt Philippines - Eala (Ảnh: THX)

Eala để thua tay vợt nữ người Nga Tatiana Prozorova với điểm số 6-4, 5-7, 3-6 và điều này cũng giúp cô dành thời gian tập trung cho ASIAD 20.

Tại Singapore Open, Eala đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước để giành chiến thắng ván đầu tiên trước sự rất cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông, chủ yếu là người hâm mộ đến từ Philippines tại OCBC Arena có sức chứa tới 12 ngàn chỗ ngồi.

Nhưng đối thủ 22 tuổi người Nga của Eala đã vùng lên mạnh mẽ từ thế bị dẫn 2-4 để giành chiến thắng lại ở ván thứ 2, cân bằng tỷ số là 1-1, trước khi thắng luôn ván đấu quyết định.

“Sẽ có những ngày diễn ra giống như thế này, khi bạn chiến đấu suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng mọi chuyện cuối cùng không kết thúc như ý muốn”, Ngôi sao quần vợt Philippines Eala thất vọng lên tiếng.

“Tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong tương lai, và cũng cố gắng đừng để chuyện này ảnh hưởng đến mình quá nhiều”, Eala (người đang sở hữu thành tích 40-21 ở WTA Tour 2026) cố trấn an bản thân.

Eala bước vào Singapore Open với phong độ xuất sắc sau một mùa giải WTA Tour cực kỳ đột phá. Trong đó, Eala đã đánh bại các Nhà vô địch Grand Slam là Iga Swiatek, Naomi Osaka và cả Elena Rybakina.

Ngôi sao quần vợt Eala năm nay mới có 21 tuổi, giành được danh hiệu WTA Tour đầu tay tại giải DC Open hồi tháng 8 và trở thành tay vợt nữ Philippines đầu tiên lọt vào tốp 20 thế giới của WTA.

Eala nhận được sự ủng hộ của phần lớn người hâm mộ tại Singapore, với rất nhiều người mặc trang phục màu cờ Philippines và thường xuyên cổ vũ cho cô giữa các game đấu.

Tiếc là Prozorova dù chỉ xếp hạng 165 WTA vẫn khiến đám đông người Philippines thất vọng khi giành chiến thắng ngược sau 3 giờ 9 phút để giành quyền vào tứ kết, đối đầu với Wang Xinyu (Trung Quốc).

Đối với Eala, bị loại tại vòng 2 Singapore Open là không vui, nhưng điều này lại tạo điều kiện cho cô dành thời gian tập trung cho ASIAD 20 tại Nhật Bản, nơi cô đại diện cho hy vọng HCV của quần vợt Philippines.

Eala chia sẻ khi chuẩn bị bay sang Nhật Bản thi đấu ASIAD: “Tôi nghĩ mình có cơ hội lớn như bất kỳ ai khác trong giải đấu lần này. Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức. Thất bại này giúp tôi tập trung cho công việc ở ASIAD sắp tới”.

Đ.Hg.