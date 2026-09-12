Shelton hào hứng và hồi hộp với trận chung kết Grand Slam đầu tay

Ben Shelton cho biết anh đang phát huy tốt ở một đấu trường vốn không quen thuộc, sau khi lọt vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên tại US Open 2026.

Shelton có cơ hội thắng Grand Slam đầu tay (Ảnh: THX)

Shelton đánh bại người đồng hương Frances Tiafoe với điểm số 4-6, 6-3, 6-3, và 7-5 để giành quyền lọt vào chung kết gặp hạt giống số 1 người Đức Alexander Zverev. Anh tiến gần hơn đến việc chấm dứt 23 năm chờ đợi của người Mỹ cho một Nhà vô địch đơn nam đấu trường Grand Slam kể từ chiến thắng của Andy Roddick tại New York hồi 2003.

Tay vợt người Mỹ cho rằng sự ổn định mới tìm được là chìa khóa cho bước đột phá của anh ở New York.

Ngôi sao 23 tuổi này cũng sẽ hướng tới mục tiêu để trở thành người đàn ông Mỹ gốc Phi đầu tiên giành được danh hiệu kể từ thời của huyền thoại Arthur Ashe hồi năm 1968, nhưng anh biết rằng mình phải giành được chiến thắng đầu tiên trước Zverev trong lần gặp nhau lần thứ 6.

“Toàn bộ giải đấu này cho đến thời điểm này là một vùng đất chưa được khám phá”, Shelton nói với các phóng viên, “Tôi đang ở những vị trí mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Tôi cũng đã đánh bại những người mà tôi chưa từng đánh bại. Tôi rất là hào hứng khi được cống hiến hết sức mình”.

“Tôi có thể nghĩ về khoảnh khắc tuyệt vời này và mục tiêu mà tôi đang hướng tới. Tôi cũng có những con người tuyệt vời xung quanh giúp tôi luôn giữ vững lập trường, tập trung và khiêm nhường”.

Trong khi Shelton thừa nhận là sự hồi hộp đi kèm với trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của mình, anh nói rằng cơ hội được thử sức mình với hạt giống số 1 trên sân khấu lớn nhất của môn thể thao này vào tối Chủ nhật (giờ Mỹ) là điều anh ấy đang đón nhận.

“Sự hồi hộp sẽ luôn hiện hữu trong tôi ở vòng đầu tiên cũng giống như ở bán kết, và tôi chắc chắn là trận chung kết cũng sẽ giống như vậy”, Shelton nói thêm, "Nhưng tôi đang rất vui. Tôi thi đấu với hạt giống số 1, thi đấu với một Nhà vô địch Grand Slam và đang cố gắng có danh hiệu Grand Slam đầu tiên của mình. Tôi có thể cống hiến hết mình trên sân và thúc đẩy bản thân đến giới hạn tuyệt đối. Tôi tự xem mình có thể làm được gì là một suy nghĩ thú vị”.

Đ.Hg.