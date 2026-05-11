Hơn 100 tay vợt trẻ tranh tài tại Giải quần vợt ATF U14 châu Á

Sáng 11-5, tại cụm sân quần vợt Trung tâm Thể thao cộng đồng Thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Becamex Group và Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thể thao Bình Dương khai mạc Giải quần vợt ATF U14 châu Á – Cúp Becamex Group lần 3 và lần 4 năm 2026.

Đây là hai giải đấu liên tiếp thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Quần vợt châu Á (ATF), tiếp nối thành công của các giải U14 tổ chức tại TPHCM vào tháng 3 vừa qua. Theo kế hoạch, giải lần 3 diễn ra từ ngày 9 đến 15-5, còn giải lần 4 từ ngày 16 đến 22-5.

Giải năm nay quy tụ hơn 100 tay vợt trẻ đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Nga, Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam… cùng các vận động viên khách mời từ Hoa Kỳ và Phần Lan. Các tay vợt tranh tài ở 4 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ.

Quần vợt trẻ Việt Nam góp mặt nhiều gương mặt triển vọng như Lưu Minh Khang (Quân đội), Tô Bình Nhân, Tô Bình Nhiên (Ninh Bình), Nguyễn Linh Nhi (TPHCM), Đinh Tiến Dũng (Hà Nội)… được kỳ vọng tiếp tục khẳng định năng lực tại sân chơi khu vực.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết năm 2026, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ tổ chức tổng cộng 16 giải quần vợt trẻ quốc tế từ U12 đến U18 tại Việt Nam.

Riêng hệ thống giải U14 ATF có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các vận động viên trẻ tích lũy điểm xếp hạng châu Á, làm quen môi trường thi đấu chuyên nghiệp và tạo nền tảng phát triển lên hệ thống ITF Juniors trong tương lai.

Theo ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPCHM, giải đấu được tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026) và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6; đồng thời tạo sân chơi thi đấu, cọ xát quốc tế cho các vận động viên trẻ lứa tuổi từ 10 đến 14.

Việc đăng cai liên tiếp các giải trẻ quốc tế không chỉ giúp vận động viên Việt Nam được cọ xát ngay trên sân nhà mà còn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng môi trường cạnh tranh tích cực và thúc đẩy phong trào quần vợt trẻ phát triển bền vững.

TÂM TRANG

