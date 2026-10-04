5 gương mặt của Thể thao Việt Nam đạt kết quả xuất sắc tại ASIAD 20

Kết thúc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), Thể thao Việt Nam có 5 VĐV để lại dấu ấn trên đấu trường châu lục lần này.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Tâm (boxing) đã có tấm HCB giá trị tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Nguyễn Thị Tâm đã nhập cuộc ASIAD 20 khác với ASIAD 19 không thành công do sớm bị loại. Võ sĩ này đã vào chung kết hạng cân 51kg môn boxing (quyền Anh) nữ, giành HCB quý giá.

Với giới chuyên môn thể thao thành tích cao, các thành tích huy chương cá nhân luôn được đánh giá cao về chất lượng. Đây cũng là lần đầu tiên boxing Việt Nam có tuyển thủ góp mặt trận chung kết tại 1 kỳ ASIAD. Và Nguyễn Thị Tâm trở thành VĐV boxing đầu tiên của Thể thao Việt Nam giành huy chương trong 2 kỳ thi đấu (HCĐ tại ASIAD 18-2018, HCB tại ASIAD 20-2026).

Đinh Văn Tâm hoàn thành sự kỳ vọng của Ban huấn luyện Đội tuyển wushu Việt Nam với tấm HCB nội dung 56kg nam tại ASIAD 20.

Nam võ sĩ có cơ hội giành HCV quý giá nhưng chưa thành công do gặp chấn thương trước trận chung kết. Tuy nhiên, thành tích HCB của Đinh Văn Tâm được đánh giá cao về nỗ lực, quyết tâm thi đấu vượt qua các khó khăn tại ASIAD 20 lần này.

Từng có 5 tuyển thủ wushu giành huy chương tại ASIAD 20, nhưng duy nhất Đinh Văn Tâm đạt HCB, các kết quả còn lại là HCĐ.

Châu Ngọc Tuyết Sang giành tấm HCB trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn và người hâm mộ ở nội dung thực tế ảo (Viral) môn taekwondo. Lần đầu tiên nội dung mới mẻ của taekwondo vào chương trình chính thức ASIAD nhưng võ sĩ Tuyết Sang hoàn thành nhiệm vụ lọt vào chung kết, giành HCB.

Thành tích của Tuyết Sang là tấm huy chương duy nhất của Đội tuyển taekwondo Việt Nam tại đấu trường ASIAD 20 và cũng phải sau 16 năm mới có 1 tuyển thủ giành HCB ở Đại hội thể thao châu Á.

Lực sĩ Trần Minh Trí đã giành tấm huy chương quan trọng cho Đội tuyển cử tạ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn cử tạ đang thay đổi lớn về các nội dung chuyên môn. Chính vì vậy, tấm HCĐ hạng cân 65kg nam của Trần Minh Trí tại ASIAD 20 là điểm sáng.

Lực sĩ Trần Minh Trí đã giúp Đội tuyển cử tạ Việt Nam giải cơn khát huy chương sau 8 năm chờ đợi.

Với khả năng chuyên môn hiện tại, anh là điểm sáng để cử tạ Việt Nam tiếp tục đầu tư hướng tới những nhiệm vụ quốc tế quan trọng tiếp theo, đặc biệt là trên đấu trường Olympic.

Trong khi đó, Dương Thúy Vi cho biết ASIAD 20 sẽ là kỳ Đại hội thể thao châu Á cuối cùng trong sự nghiệp. Ở tuổi 33, Thúy Vi vẫn tự tin vào thi đấu, đạt tấm HCĐ giá trị cho bản thân. Nữ tuyển thủ giành huy chương Đại hội thể thao châu Á qua các lần thi đấu ASIAD 17-2014, ASIAD 18-2018, ASIAD 19-2022 và ASIAD 20-2026.

Dù cô chưa tái lập thành tích đạt HCV như từng có tại ASIAD 17-2014, nhưng thành tích HCĐ cá nhân của Dương Thúy Vi tại ASIAD 20 vẫn được đánh giá cao.

Cầu mây nữ Việt Nam giành 2 HCV tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG Thể thao Việt Nam giành 3 HCV quý giá ở nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nữ môn karate, đôi nữ môn cầu mây, đồng đội 4 người nữ môn cầu mây tại ASIAD 20. Trong đội hình thi đấu tập thể các nội dung trên, từng tuyển thủ đều nỗ lực để đóng góp chung cho đồng đội làm nên chiến thắng.

MINH CHIẾN