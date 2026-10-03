Qatar giành HCV bóng chuyền bãi biển nam ASIAD thứ 3 liên tiếp

Cặp đôi Cherif Younousse và Ahmed Tijan của Qatar tiếp tục khẳng định vị thế thống trị của mình tại ASIAD 20, khi đánh bại đội tuyển Indonesia với tỷ số 2-1 trong trận chung kết bóng chuyền bãi biển nam để giành HCV Á vận hội thứ 3 liên tiếp.

Younousse và Tijan đã thể hiện phong độ vượt trội trong suốt giải đấu, đứng đầu bảng A với thành tích hoàn hảo trước khi tiến vào vòng loại trực tiếp. Họ đã dễ dàng vượt qua Iran với tỷ số 2-0 ở tứ kết và tiếp tục giành chiến thắng áp đảo trước Thái Lan ở bán kết.

Cặp đôi người Qatar giữ vững tinh thần trong trận chung kết đầy cam go với Indonesia để bổ sung thêm một danh hiệu ASIAD vào bộ sưu tập, sau những chiến thắng tại Jakarta-Palembang 2018 và Hàng Châu 2022. Cả hai tiếp tục khẳng định vị trí của họ trong số những cặp đôi bóng chuyền bãi biển hàng đầu châu Á.

Thành công mới nhất này càng nâng cao vị thế của Qatar trong làng bóng chuyền bãi biển châu Á và củng cố danh tiếng của Younousse và Tijan như một trong những cặp đôi thành công nhất. Cặp đôi này từng làm nên lịch sử tại Thế vận hội Tokyo 2020, giành HCĐ - tấm huy chương Olympic đầu tiên cho Qatar ở môn bóng chuyền bãi biển. Kể từ đó, họ tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu.

Chiến thắng tại ASIAD 20 khép lại một năm 2026 xuất sắc đối với Younousse và Tijan, những người được vinh danh là Vận động viên bóng chuyền bãi biển nam xuất sắc nhất châu Á năm 2026, và giành HCV tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Qatar Ali bin Ghanem Al Kuwari cho biết tấm HCV tại Aichi-Nagoya 2026 là nền tảng cho những thành tích của đội tuyển quốc gia trong những năm gần đây, đồng thời ca ngợi trình độ cao mà Younousse và Tijan đã thể hiện trong suốt giải đấu.

Ông nói thêm rằng thành công mới nhất sẽ tiếp thêm động lực cho đội tuyển khi hướng tới các giải đấu quốc tế sắp tới, với các kế hoạch đã được lập ra để đảm bảo đội tuyển được chuẩn bị đầy đủ để thi đấu ở cấp độ cao nhất và tiếp tục mang về các danh hiệu và kết quả tốt cho bóng chuyền bãi biển Qatar.

LINH SƠN