Giành HCV ASIAD 20, võ sĩ karate Việt Nam sẽ nhận thưởng “nóng” 100 triệu đồng

Võ sĩ Đội tuyển karate Việt Nam sẽ được nhận những khoản thưởng “nóng” động viên tinh thần nếu giành huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội tuyển karate Việt Nam tập trung chuẩn bị chuyên môn cho nội dung kata đồng đội nữ để tranh chấp huy chương tại ASIAD 20. Ảnh: AKF

Phụ trách bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Sơn Hà – cho biết, bộ môn đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa và xây dựng mức thưởng “nóng” lần lượt 100 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng tương ứng với mỗi tấm HCV, HCB, HCĐ tại ASIAD 20.

Các mức thưởng “nóng” được tin tưởng là sự động viên tinh thần quan trọng tạo động lực cho tập thể Đội tuyển karate Việt Nam hướng đến mục tiêu nỗ lực giành HCV tại ASIAD 20.

Võ sĩ Đội tuyển karate Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia chuẩn bị tranh tài ASIAD 20. Trong đó, riêng nhóm tuyển thủ kata (biểu diễn) nữ đang tập huấn tại Nhật Bản để tăng cường kỹ năng, tập trung nhiệm vụ tranh huy chương ASIAD 20.

Đội tuyển karate Việt Nam đăng ký lực lượng VĐV dự ASIAD 20 gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang, Nguyễn Thị Diệu Ly, Chu Văn Đức và Khuất Hải Nam.

Karate Việt Nam từng giành 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ trong môn karate tại ASIAD 19. Do vậy, võ sĩ karate đang là một trong những nhóm trọng điểm chuyên môn của Đoàn thể thao Việt Nam chuẩn bị và thi đấu ASIAD 20 sắp tới.

Tại ASIAD 19, đội hình 3 võ sĩ đã giành HCV nội dung kata đồng đội nữ cho Đội tuyển karate Việt Nam là Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương.

Sau 3 năm, Ban huấn luyện đã thay đổi lực lượng đăng ký dự nội dung kata đồng đội nữ môn karate tại ASIAD 20 sẽ là Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Cả 3 võ sĩ đang giữ tinh thần ổn định tập huấn tại Nhật Bản tự tin sẵn sàng thi đấu.

Môn karate ASIAD 20 sẽ tổ chức từ ngày 20 tới 23-9.

MINH CHIẾN