Thể thao Việt Nam muốn mạnh ở ASIAD, phải mạnh từ gốc

Thể thao Việt Nam đã kết thúc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) với 25 tấm huy chương và đây cũng là kết quả để nhiều đơn vị trong cả nước có sự so sánh năng lực, trình độ chuyên môn.

Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam đã đánh giá những gương mặt ưu tú nhất của từng đội tuyển quốc gia chính là các hạt giống của từng đơn vị, ngành đã được tuyển chọn làm nhiệm vụ nên kết quả họ đạt được ở ASIAD 20 mang nhiều ý nghĩa.

25 tấm huy chương (gồm 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ) của Việt Nam lần lượt giành được ở các môn điền kinh, boxing, canoeing, thể thao điện tử, karate, rowing, cầu mây, bắn súng, taekwondo, teqball, cử tạ.

Trong số này, 3 HCV ASIAD 20 có tại môn cầu mây (2 huy chương) và karate (1 huy chương). Kết quả HCV môn cầu mây là sự đóng góp chuyên môn từ các tuyển thủ thuộc Thể thao Hà Nội, Nghệ An, Đồng Tháp, Đồng Nai, Công an Nhân dân, Cần Thơ. Trong khi tấm HCV môn karate (nội dung kata đồng đội nữ) có góp mặt của tuyển thủ Thể thao Hà Nội, Công an Nhân dân.

3 tấm HCB của Thể thao Việt Nam được ghi nhận từ từng thành tích cá nhân gồm Nguyễn Thị Tâm (boxing, Hà Nội), Đinh Văn Tâm (wushu, Quảng Ngãi) và Châu Ngọc Tuyết Sang (taekwondo, TPHCM).

Có 2 đơn vị dẫn đầu về đầu tư và phát triển thể thao thành tích cao cả nước là Hà Nội và TPHCM đã đóng góp lực lượng VĐV đông đảo nhất góp mặt ASIAD 20 vừa qua. Tuy nhiên, không có tuyển thủ của Hà Nội và TPHCM giành HCV cá nhân từ nội dung tranh tài ASIAD 20.

Đội cầu mây 4 người nữ có các gương mặt của đơn vị Hà Nội, Nghệ An, Đồng Tháp, Đồng Nai, Công an Nhân dân. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Nhìn nhận về kết quả tại ASIAD 20, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh (nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, Tổng cục TDTT) cho biết: “Tôi so sánh hai kỳ ASIAD 19 và 20 thì thấy rằng những đơn vị mạnh như Hà Nội hay TPHCM có quân số tham gia nhiều nhưng thành tích HCV cá nhân chưa có.



Đội tuyển quốc gia là nơi phát huy cao nhất chuyên môn cho VĐV nhưng tuyển thủ phải là người có tố chất, trình độ được đào tạo hiệu quả từ phía dưới, sau đó được tập trung đầu tư để phát huy tốt hơn. Vì thế, lực lượng VĐV các đơn vị không mạnh thì đội tuyển quốc gia bị ảnh hưởng”.

Các VĐV thể thao Việt Nam trải qua thi đấu đạt thành tích quốc gia mới được tập trung đội tuyển. Do vậy, 348 tuyển thủ góp mặt ASIAD 20 vừa qua những người xuất sắc nhất tại nội dung của mình. “Bài toán phát triển tốt chuyên môn từ đơn vị chủ quản cho tới các đội tuyển quốc gia luôn cần sự gắn kết chặt chẽ”, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành đã chia sẻ.

Đại hội thể thao toàn quốc đang là thước đo giá trị chuyên môn giúp đánh giá trình độ thực tiễn của các đơn vị cả nước. Từ đây, các nhà quản lý thể thao Việt Nam sẽ thấy mặt mạnh, mặt yếu của từng địa phương, ngành và bản thân mỗi đơn vị sẽ rút kinh nghiệm điều chỉnh đầu tư tập trung tốt hơn vào môn ưu thế của mình.

Khi các đơn vị có lực lượng VĐV tốt chuyên môn, đủ trình độ vươn tới đẳng cấp châu Á thì thể thao Việt Nam mới có lực lượng tốt nhất.

Tuyển thủ điền kinh Hà Thị Thu của Thể thao TPHCM thi đấu tại ASIAD 20. Ảnh: ĐOÀN TTVN

UBND Thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành Kế hoạch Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD và Olympic giai đoạn 2026-2045, đầu tư 13 môn gồm: bắn cung, bắn súng, cử tạ, đua thuyền, điền kinh, boxing, thể dục, vật, đấu kiếm, judo (nhóm Olympic), cầu mây, karate, wushu (nhóm ASIAD). Việc thực hiện theo 3 giai đoạn lần lượt gồm 2026-2030; 2031-2036; 2037-2045.

MINH CHIẾN