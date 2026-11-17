Kỳ thủ cờ tướng Lại Lý Huynh đã về nước tiếp tục chuẩn bị tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Lại Lý Huynh là niềm hy vọng giành HCV Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 của cờ tướng TPHCM. Ảnh: VXF

Lại Lý Huynh và đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã về nước sau hành trình thi đấu Giải vô địch thế giới 2026 tại Singapore vừa qua. Sau giải, nhiều kỳ thủ tiếp tục dự tranh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Với ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn thế giới 2025 và á quân cờ nhanh thế giới 2026, quốc tế đại sư Lại Lý Huynh nhận nhiều kỳ vọng sẽ giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Hiện tại, Lại Lý Huynh là kỳ thủ chủ lực trong đội hình cờ tướng TPHCM và được tập trung vào một số nội dung sở trường, tranh huy chương cao nhất.

Trước khi dự giải thế giới tại Singapore, Lại Lý Huynh tham dự một số giải thi đấu quốc tế ở Trung Quốc và tích lũy chuyên môn đáng kể.

Tháng 9 vừa qua, Lại Lý Huynh không có mặt ở Giải vô địch xuất sắc quốc gia 2026. Tuy vậy, đội cờ tướng TPHCM vẫn xuất sắc giành vị trí số 1 với 7 tấm HCV.

Đóng góp HCV vào thành tích chung của đội cờ tướng TPHCM là các kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang, Đàm Thị Thùy Dung, Nguyễn Hoàng Yến, Đinh Hữu Pháp, Phan Nguyễn Công Minh… Kết quả này được xem là thước đo dự báo khả năng kỳ thủ TPHCM tiếp tục đạt thành tích tốt tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tuy nhiên, thách thức dành cho Lại Lý Huynh và đội cờ tướng TP.HCM tại Đại hội không hề nhỏ, khi nhiều đoàn như Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hà Nội đều sở hữu những kỳ thủ đẳng cấp, sẵn sàng cạnh tranh các vị trí dẫn đầu.

Môn cờ tướng Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức 10 nội dung gồm cá nhân cờ tiêu chuẩn nam, nữ; đôi nam nữ cờ nhanh; đồng đội nam cờ nhanh truyền thống, cờ truyền thống; đồng đội nữ cờ truyền thống; đôi nam cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh; đôi nữ cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh.

Theo điều lệ, nội dung cá nhân và đồng đội thi đấu theo hệ Thụy Sĩ, gồm 7 hoặc 9 ván tùy thuộc vào số lượng kỳ thủ đăng ký tham dự.

Ở nội dung đôi, các cặp vận động viên thi đấu đối kháng theo từng bàn. Bốn đôi có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết, cạnh tranh những tấm vé vào chung kết. Trường hợp có kết quả hòa, thứ hạng sẽ được xác định dựa trên thành tích tại vòng đấu trước đó.

Nội dung đôi nam nữ thi đấu đối kháng từng cặp đấu nam với nam, nữ với nữ và chọn 4 đôi vào bán kết, chung kết.

Môn cờ tướng sẽ tổ chức từ ngày 22 đến 28-11 tại khách sạn Grand Palace (phường Vũng Tàu), TPHCM.

MINH CHIẾN