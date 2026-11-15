Lại Lý Huynh bỏ lỡ tấm HCV cờ tướng nhanh thế giới 2026

Lại Lý Huynh đã xuất sắc vào chung kết nhưng để thua đáng tiếc trước kỳ thủ Mạnh Phồn Duệ (Trung Quốc) tại giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh của cờ tướng Việt Nam. Ảnh: VXF

Lại Lý Huynh là đại diện duy nhất của cờ tướng Việt Nam vượt qua vòng loại để góp mặt tứ kết giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026. Trong trận tứ kết, Lại Lý Huynh đấu xuất sắc thắng Lưu Bách Hoành (Trung Quốc). Với tinh thần hưng phấn, Lại Lý Huynh tiếp tục vượt qua kỳ thủ Như Nhất Thuần (Trung Quốc) trong trận bán kết kịch tính.

Ngày 15-11, trận chung kết giải là cuộc đấu trí giữa Lại Lý Huynh và kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc khác là Mạnh Phồn Duệ. Hai kỳ thủ hòa sau 2 ván đấu. Do đó, cả hai thi đấu tiếp ván cờ chớp quyết định thắng thua. Tại ván này, Lại Lý Huynh thua đáng tiếc trước Mạnh Phồn Duệ.

Thua chung cuộc tại chung kết, Lại Lý Huynh nhận HCB ở Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026.

Năm ngoái, Lại Lý Huynh từng có chiến thắng đoạt ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn tại giải vô địch thế giới 2025 tổ chức ở Trung Quốc.

Đội cờ tướng Việt Nam đã khép lại giải thế giới 2026 ở Singapore. Chương trình thi đấu của giải lần lượt tổ chức nội dung vô địch đồng đội mở rộng 2026, vô địch trẻ thế giới 2026 và vô địch cờ nhanh thế giới 2026.

Trước đó, các kỳ thủ Việt Nam có 1 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ tại giải vô địch đồng đội mở rộng 2026, cùng 3 HCB, 4 HCĐ ở giải vô địch trẻ thế giới 2026.

MINH CHIẾN