Đương kim vô địch quốc gia Lê Chúc An sẽ từ Mỹ trở về Việt Nam thi đấu môn golf Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với mục tiêu giành thành tích cao nhất.

Lê Chúc An sẽ là ứng cử viên sáng giá tranh vị trí số 1 cá nhân nữ tại Đại hội năm nay. Ảnh: VGA

Môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 20 golfer nữ thuộc 7 đoàn tham dự. Trong đó, tuyển thủ quốc gia Lê Chúc An (Hà Nội) là một trong những gương mặt đáng chú ý.

Từng giành HCB cá nhân nữ tại Đại hội năm 2022, Lê Chúc An quyết tâm đổi màu huy chương trong lần trở lại này. Cô hiện giữ kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch Giải golf quốc gia (2023, 2024, 2025) và từng giành HCĐ cá nhân tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

Lê Chúc An đang đứng thứ 229 trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới, cao nhất trong số các golfer nữ Việt Nam. Dù đang học đại học và thi đấu tại Mỹ, cô vẫn thu xếp trở về tranh tài tại đại hội.

Đội Hà Nội còn có Nguyễn Thảo My, nhà vô địch cá nhân nữ Đại hội năm 2022, cùng Nguyễn Viết Gia Hân. Những đối thủ đáng chú ý gồm Đoàn Xuân Khuê Minh (Công an Nhân dân), Park Ha Na (TPHCM) và Arena Trần (Thanh Hóa).

Môn golf diễn ra từ ngày 23 đến 28-11 tại sân Vinpearl Golf Léman (TPHCM), lần đầu đăng cai đại hội. Kết quả đồng thời được tính cho Giải vô địch golf quốc gia - báo Tiền Phong 2026.

Các golfer tranh 4 bộ huy chương: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Mỗi đoàn được đăng ký tối đa 4 VĐV nam và 3 VĐV nữ.

Hai nội dung cá nhân thi đấu gậy (stroke play) qua 3 vòng, mỗi vòng 18 hố, tổng cộng 54 hố và không cắt loại. Golfer có tổng số gậy thấp nhất giành HCV.

Ở nội dung đồng đội, các đội thi đấu đối kháng (match play), với thứ tự hạt giống được xác định từ kết quả cá nhân. Mỗi cuộc đối đầu đồng đội nam gồm 3 trận đơn, trong khi đồng đội nữ có 2 trận đơn.

Danh sách 20 golf thủ nữ dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026: Lê Chúc An, Nguyễn Thảo My, Nguyễn Viết Gia Hân (Hà Nội); Ngô Vinh Hòa, Lê Thị Thanh Thúy, Đoàn Xuân Khuê Minh (Công an Nhân dân); Arena Trần, Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (Thanh Hóa); Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Lê Thị Thùy Ly, Bùi Thu Hà (Phú Thọ); Lê Nguyễn Minh Anh, Park Ha Na, Lý Anh Nhã Trúc (TPHCM); Phạm Thị Yến Vi, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Thị Lan Hương (Hải Phòng); Nguyễn Thị Kiều Trang, Phan Thị Lan Hương, Nguyễn Hải Đan Thanh (Cần Thơ).

MINH CHIẾN