Nhiều golfer hàng đầu tham gia Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Ban tổ chức môn golf của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã thông tin các nội dung chuyên môn trước khi thi đấu chính thức.

Các golf thủ hàng đầu Việt Nam sẽ có mặt tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: TP

Chiều ngày 2-11 tại Hà Nội, Ban tổ chức môn golf Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chính thức công bố công tác chuẩn bị chuyên môn, chương trình thi đấu sẽ diễn ra tại TPHCM.

Kết quả thi đấu của các golfer sẽ được xác định là thành tích Giải golf vô địch quốc gia lần thứ 21-2026 do báo Tiền Phong cùng các đơn vị đồng hành phối hợp tổ chức.

Năm nay, môn golf của Đại hội diễn ra 4 nội dung (cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ) tại sân Vinpearl Golf Léman (TPHCM).

Đại diện đơn vị chủ nhà TPHCM, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM Lý Đại Nghĩa cho biết công tác chuẩn bị cho môn golf tại Đại hội đang được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương, Hiệp hội golf Việt Nam, Cục TDTT Việt Nam, các đơn vị liên quan. Cơ sở vật chất, sân thi đấu, các phòng chuyên môn kỹ thuật tại khu vực tranh tài đã được hoàn tất.

Giải sẽ thi đấu chính thức từ 23 tới 28-11. Trong đó, nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ tranh huy chương theo thể thức đấu gậy – stroke play, và không cắt loại. Mỗi vòng có 18 hố thi đấu, tổng cộng có 3 vòng tranh tài với 54 hố. Golfer có số gậy thực tế thấp nhất sau 3 vòng sẽ được trao HCV.

Tại nội dung đồng đội, các đội thi đấu bằng hình thức đối kháng – match play. Trong đó, kết quả cá nhân của golfer nam, nữ sẽ là cơ sở để Ban tổ chức xếp hạt giống cho các đội nam, nữ thi đấu.

Mỗi cuộc đối đầu đồng đội nam gồm 3 trận đối kháng đơn, còn đồng đội nữ sẽ có 2 trận đối kháng đơn.

Ban tổ chức thông tin chính thức chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: TPG

Phó trưởng Ban tổ chức phụ trách chuyên môn Nguyễn Thái Dương cho biết môn golf tại Đại hội quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của golf Việt Nam ở cả 2 hệ thống chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Với nhóm chuyên nghiệp, nhiều golfer đang dẫn đầu bảng xếp hạng tiền thưởng VGA Tour năm 2026, cùng các golfer có thành tích nổi bật trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp trong nước đã được đăng ký tham gia. Với nhóm nghiệp dư, các golfer trẻ từng thi đấu cho Đội tuyển quốc gia cũng có tên trong danh sách.

Dự kiến, 2 nhà vô địch cá nhân nam, nữ năm 2025 là Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An đều tham gia Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

MINH CHIẾN