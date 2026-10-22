Hơn 240 golfer sẽ tranh tài Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam 2026

Giải diễn ra trên sân thuộc Legend Valley Country Club (Ninh Bình) và là dịp để nhiều golfer chuẩn bị trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Ban tổ chức Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam 2026 công bố chương trình thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

“Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam không đơn thuần chỉ là 1 chương trình thi đấu chuyên môn mà còn là nơi để người yêu golf cả nước được tham dự, cũng như nhà quản lý chuyên môn phát hiện ra những VĐV triển vọng cho golf Việt Nam.

Từ giải đấu, nhiều golfer đã thành danh mang vinh quang về cho Tổ quốc”, Trưởng Ban tổ chức giải, Tổng biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ trong buổi công bố giải đấu vào sáng 22-10 tại Hà Nội.

Năm nay là năm thứ 10, Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam - Tiền Phong Golf Championship được tổ chức.

Trong đó, Ban tổ chức cũng hướng tới mục tiêu quan trọng là quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Sẽ có hơn 240 golf thủ nam, nữ đăng ký thi đấu. Ban tổ chức thực hiện bốc thăm chuyên môn vào 5 bảng gồm A, B, C, D (nữ) và Tài năng trẻ.

Giải áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Danh hiệu Best Gross được trao cho golfer có tổng số gậy thực tế thấp nhất trên sân par 72.

Đại diện ban chuyên môn giải đấu, ông Nguyễn Thái Dương cho biết toàn giải sẽ tranh tài trên 2 sân 18 hố Rose Course và Canyon Course thuộc Legend Valley Country Club (Ninh Bình) trong ngày 14-11.

Golfer Nguyễn Trọng Hoàng từng lên ngôi vô địch giải năm ngoái. Ảnh: TP

Nhiều golfer đang chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có trong danh sách dự Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam 2026 nhằm tích lũy kinh nghiệm sẵn sàng cho cuộc thi đấu quan trọng sau đó tại TPHCM.

Chưa golfer nào giành được giải Hole-in-one (1 gậy vào lỗ) trong các lần Giải golf vì tài năng trẻ đã diễn ra. Năm nay, giá trị thưởng Hole-in-one lên tới nhiều tỷ đồng được đặt tại những hố par 3 trên 2 sân Rose Course và Canyon Course.

Năm ngoái, golfer Nguyễn Trọng Hoàng là nhà vô địch giải.

MINH CHIẾN