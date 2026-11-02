Golf và điền kinh TPHCM công bố mức thưởng cho HCV

Nhằm động viên các HLV, VĐV nỗ lực thi đấu và mang thành tích về cho thể thao TPHCM tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Hội Golf TPHCM và Liên đoàn Điền kinh TPHCM đã công bố chính sách khen thưởng dành cho những cá nhân, tập thể giành HCV.

Thái Larochelle Liêm là một trong những niềm hi vọng của điền kinh TPHCM ở nội dung nhảy sào nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Đáng chú ý, golf treo thưởng nóng 200 triệu đồng cho mỗi thành tích HCV, còn điền kinh xây dựng mức thưởng riêng cho HLV và VĐV.

Golf thưởng lớn cho HCV

Theo thông báo vào hôm nay (2-11), Hội Gôn (Golf) TPHCM quyết định thưởng nóng 200 triệu đồng cho HCV ở nội dung cá nhân hoặc đồng đội do VĐV thuộc Đoàn Thể thao TPHCM giành được tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đối với nội dung cá nhân, khoản thưởng được trao trực tiếp cho VĐV đạt thành tích. Trong khi đó, ở nội dung đồng đội, số tiền 200 triệu đồng được tính chung cho cả đội giành HCV, không phân chia thành mức thưởng riêng cho từng thành viên.

"Việc khen thưởng sẽ căn cứ vào kết quả thi đấu chính thức được Ban tổ chức Đại hội công nhận. Văn phòng Hội Gôn TPHCM phối hợp với Bộ môn Golf thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổng hợp kết quả, tham mưu triển khai công tác khen thưởng", thông báo của Hội Gôn TPHCM.

Điền kinh thưởng 5-10 triệu đồng cho HLV, VĐV

Trước đó, Liên đoàn Điền kinh TPHCM cũng ban hành thông báo về chính sách khen thưởng dành cho HLV, VĐV đội tuyển điền kinh thành phố giành HCV tại Đại hội.

Cụ thể, ở nội dung cá nhân, mỗi HLV và VĐV được thưởng 5 triệu đồng khi đạt thành tích HCV. Đối với nội dung tiếp sức, mức thưởng dành cho HLV là 5 triệu đồng, trong khi VĐV được thưởng 10 triệu đồng.

Chính sách này được đưa ra nhằm khích lệ lực lượng điền kinh thành phố tiếp tục tập luyện, nâng cao thành tích và đóng góp vào kết quả chung của đoàn thể thao TPHCM tại Đại hội.

HLV và VĐV TPHCM sẽ có thêm động lực hướng đến mục tiêu chinh phục những tấm HCV tại ngày hội thể thao lớn nhất cả nước năm 2026.

PHẠM QUANG