Đội tuyển bóng ném nam, nữ TPHCM đặt quyết tâm cao chinh phục vị trí số 1 tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Cầu thủ bóng ném cả nước sẽ tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 từ chiều 22-11. Ảnh: VH

Ban tổ chức và ban chuyên môn môn bóng ném (trong nhà) Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 hoàn tất công tác chuẩn bị, bốc thăm chương trình thi đấu sẽ khởi tranh chiều 22-11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao – Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa (TPHCM).

Nội dung nam thu hút 4 đội tham gia gồm TPHCM (chủ nhà), Hà Nội, Đà Nẵng và Lào Cai. Trong khi đó, nội dung nữ cũng có 4 đơn vị góp mặt gồm TPHCM (chủ nhà), Hà Nội, Gia Lai và Tuyên Quang.

Theo quy định, mỗi nội dung chỉ được tổ chức khi có từ 4 đơn vị đăng ký trở lên. Vì vậy, 2 nội dung nam, nữ của bóng ném (trong nhà) tại Đại hội năm nay đủ điều kiện thi đấu của Điều lệ.

Giải thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở vòng loại để chọn ra các đội vào vòng bán kết và chung kết. Vòng bảng từ ngày 22 tới 26-11, bán kết tổ chức ngày 28-11 và chung kết vào ngày 29-11.

Tất cả tuyển thủ Đội tuyển bóng ném nam, nữ Việt Nam vừa dự Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại Thái Lan đều có mặt tham dự Đại hội.

Ở Đại hội năm nay, đội nam chủ nhà TPHCM đăng ký lực lượng gồm Lê Minh Thuận, Trần Lê Minh, Lữ Trần Toàn Phong, Nguyễn Ngọc Hải Triều, Nguyễn Văn Tín Đạt, Lương Quốc Huy, Liêu Gia Kiện, Nguyễn Tiến Ngọc Quý, Nguyễn Tá Trực, Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Thành Tài, Phạm Nguyễn Anh Tín, Trần Thiện Tam, Nguyễn Lê Hoài Dũng, Cao Lê Huy và Lê Anh Kiệt.

Các tay ném quyết tâm bảo vệ tấm HCV từng đạt được tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.

Ban tổ chức đã họp chuyên môn trước thi đấu. Ảnh: VHF

Đội nữ TPHCM cũng tìm cơ hội đổi màu huy chương tại Đại hội trên sân nhà sau khi chỉ giành HCB tại Đại hội lần trước.

Danh sách cầu thủ đội nữ TPHCM góp mặt gồm Lê Thị Ngọc Châu, Huỳnh Gia Mỹ, Hồ Huỳnh Cẩm Tiên, Châu Ngọc Thùy Dung, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đỗ Thị Tú Hảo, Phan Quỳnh Bảo Chi, Saly Ha, Hứa Ái Mỹ, Trần Thị Sen, Nguyễn Thị Thảo Vy, Thạch Thị Bích Thuận, Hồ Thị Thúy Vy, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Ngọc Anh Thư.

MINH CHIẾN