Tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam độc chiếm 2 HCV Đông Nam Á

Các VĐV bóng ném Việt Nam hoàn thành chương trình thi đấu Giải vô địch Đông Nam Á 2026 với 2 tấm HCV các nội dung bãi biển.

Bóng ném bãi biển Việt Nam giành 2 HCV nội dung nam, nữ tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: VHF

Trên sân đấu tại Thái Lan, 2 đội bóng ném bãi biển nam, nữ Việt Nam cùng lên ngôi vô địch trong ngày thi đấu cuối 10-11 theo giờ địa phương.

Nội dung bóng ném bãi biển nữ giải vô địch Đông Nam Á 2026 có 3 đội góp mặt gồm Việt Nam, Philippines và chủ nhà Thái Lan. Các đội đấu vòng tròn 2 lượt để xác định đội có kết quả tốt nhất trao cúp vô địch là Việt Nam.

Trong khi đó nội dung bóng ném bãi biển nam cũng có 3 quốc gia tham gia và đội tuyển Việt Nam hoàn tất ngôi vô địch với thành tích toàn thắng.

Đáng chú ý, đội hình bóng ném bãi biển Việt Nam thi đấu tại Thái Lan lần này là các HLV, VĐV của thể thao TPHCM.

Đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam có lực lượng cầu thủ thi đấu gồm Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Thị Phùng Linh, Châu Tịnh Phân, Phan Vân Anh, Nguyễn Thị Thùy Dung, Lư Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Kim Thư và Trần Thị Hồng Ngọc.

Trước đó, 2 đội tuyển bóng ném nam, nữ trong nhà của Việt Nam đã giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 cũng diễn ra ở Thái Lan.

Như vậy lần đầu, đội tuyển bóng ném Việt Nam giành 4 ngôi vô địch tại Đông Nam Á trong cùng 1 giải đấu.

Đáng chú ý, đội tuyển bóng ném nữ trong nhà Việt Nam có lần thứ 5 liên tiếp vô địch Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại.

Các tuyển thủ bóng ném Việt Nam sẽ về nước để tiếp tục dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào cuối tháng 11 tại TPHCM.

MINH CHIẾN