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Bóng ném Việt Nam hoàn tất cú đúp HCV giải vô địch Đông Nam Á 2026

SGGPO

Đội tuyển bóng ném Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giành vị trí số 1 nội dung nam, nữ trong nhà tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Cầu thủ bóng ném Việt Nam giành ngôi vô địch nội dung nam, nữ trong nhà tại Thái Lan. Ảnh: HOÀI THU
Cầu thủ bóng ném Việt Nam giành ngôi vô địch nội dung nam, nữ trong nhà tại Thái Lan. Ảnh: HOÀI THU

Đội tuyển bóng ném nam, nữ trong nhà của Việt Nam cùng lọt vào trận chung kết tranh HCV tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 đang diễn ra tại Thái Lan.

Trong trận chung kết nam, các tay ném Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng 35-31 trước đội Philippines và giành cúp vô địch. Đây là kết quả sớm được dự báo khi Việt Nam chơi ổn định trong các trận trước đó.

Năm ngoái, đội bóng ném Việt Nam có ngôi á quân giải vô địch Đông Nam Á 2025. Năm nay, HLV trưởng Tăng Quý Minh và học trò đã đổi màu huy chương trong cuộc chơi cùng Thái Lan (chủ nhà), Singapore, Philippines.

Đội hình dự giải năm nay có nhiều gương mặt của Thể thao TPHCM gồm Liêu Gia Kiện, Nguyễn Ngọc Hải Triều, Phạm Nguyễn Anh Tín, Nguyễn Tá Trực, Trần Lê Minh, Lữ Trần Toàn Phong, Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Thành Tài, Lê Minh Thuận, Cao Lê Huy, Trần Thiện Tâm. Ngoài ra, đội còn có các gương mặt Vũ Chí Linh, Nguyễn Hoàng Thanh, Triệu Vân Long, Nguyễn Minh Đức, Khang Gia Bảo.

Trong khi đó, đội bóng ném nữ Việt Nam thắng thuyết phục chủ nhà Thái Lan 24-12 tại chung kết. Năm ngoái, đội cũng thắng Thái Lan để đăng quang và mùa này đã bảo vệ thành công vị trí số 1 của mình.

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Bóng ném nữ Việt Nam nhận cúp vô địch. Ảnh: HOÀI THU

Sau nội dung trong nhà, đội tuyển bóng ném Việt Nam tiếp tục thi đấu nội dung bãi biển nam, nữ từ ngày 8 tới 10-11 tại Chonburi (Thái Lan).

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MINH CHIẾN

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