Oleksandr Usyk muốn đấu David Benavidez ở hạng bán nặng

Dù từng vô địch tuyệt đối hạng cân nặng và cả bán nặng, võ sĩ người Ukraine - Oleksandr Usyk vẫn muốn ép cân để đấu với David Benavidez (đang sở hữu đai WBO và WBA) tại hạng cân bán nặng quyền Anh chuyên nghiệp thế giới...

Hồ sơ của Usyk

Usyk từng là nhà vô địch hạng nặng của các tổ chức WBA, WBC và The Ring, sau trận thắng Rico Verhoeven bằng knock-out kỹ thuật ngày 23-5. Nhưng hồi tháng 6, anh đã từ bỏ các đai còn lại của mình để giành cơ hội cho những võ sĩ thách đấu khác.

Trước đó, anh cũng từng thống trị các đai WBO, IBF và IBO sau các chiến thắng trước những đối thủ người Anh như là Tyson Fury, Daniel Dubois. Anh từ bỏ các đai WBO và IBF vì không muốn bảo vệ danh hiệu trước các đối thủ được chỉ định.

Trong quá khứ, trước khi lên hạng cân nặng và trở thành nhà vô địch tuyệt đối, Usyk cũng là nhà vô địch tuyệt đối ở hạng cân bán nặng sau chiến thắng trước đối thủ người Nga là Murat Gassiev hồi tháng 7-2018.

Nói đến Usyk, người ta luôn nhắc đến kỳ tích: Trở thành một trong số vài võ sĩ hiếm hoi vô địch tất cả các đai hạng bán nặng và sau đó giành tất cả các đai hạng nặng.

Nhưng anh đang nhắm đến một kỳ tích khác: Trở thành võ sĩ hạng nặng vô địch thế giới đầu tiên ép cân xuống hạng bán nặng và giành lại các đai vô địch ở đây.

Khi Usyk có mặt tại sự kiện Canelo Alvarez vs Christian Mbilli ở Riyadh, (Saudi Arabia), anh trả lời phỏng vấn kênh DAZN và nói ý định của mình: Ép cân xuống hạng đối đầu với Benavidez tranh các đai WBO và WBA hạng bán nặng.

Khi được hỏi lý do tại sao rời hạng cân danh giá nhất của quyền Anh thế giới chuyên nghiệp, để trở lại hạng bán nặng, nơi anh chưa từng thi đấu từ khi hạ knock-out Tony Bellew ở hiệp đấu thứ 8 tại Manchester, Usyk chia sẻ, “Bởi vì tôi đã quét sạch hạng cân nặng và muốn trở lại với hạng cân cũ của mình. Đúng vậy, tôi muốn đấu với phiên bản tốt nhất của Benavidez. Hiện tại tôi đang có cân nặng 96 hoặc là 97 kg”.

"Nếu có cơ hội ở hạng cân bán nặng, tôi sẽ trở lại. Đó là một trận đấu lớn vì Benavidez vốn là một nhà vô địch vĩ đại. Còn tôi, cũng vậy chứ?”, Usyk tự tin chia sẻ.

Giám đốc đội của Usyk, Sergey Lapin, cũng cho biết: “Đầu tiên, chúng tôi đang nhắm đến một trận đấu tranh đai vô địch thế giới đang bỏ trống (đai IBF). Sau đó, mục tiêu là đối đầu với David Benavidez để thống nhất tất cả các đai vô địch và trở thành nhà vô địch thế giới tuyệt đối ở hạng cân bán nặng.

Chúng tôi coi năm 2027 là chương cuối cùng ở trong sự nghiệp của anh ấy. Usyk muốn kết thúc với tư cách là nhà vô địch tuyệt đối ở hạng cân mà anh ấy đã giành được tất cả các đai vô địch lần đầu tiên”.

Nếu chúng tôi định làm điều này, chúng tôi cần có một cách tiếp cận toàn diện. Và trận đấu đầu tiên là tranh đai vô địch thế giới, trận thứ hai là tranh chức ngôi vô địch tuyệt đối.

Usyk chưa bao giờ là một võ sĩ hạng nặng thực thụ; hạng bán nặng mới là sở trường của anh ấy. Anh ấy thích thử thách, vì vậy anh ấy đã chuyển lên, thống trị hạng nặng, và giờ đây, anh ấy trở về nhà để lập lại trật tự”.

Đ.Hg.