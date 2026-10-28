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Ứng cử viên số 1 Song Yadong quyết đấu Petr Yan tranh đai hạng gà

SGGPO

Sean O'Malley từng khẳng định chiến thắng trước Petr Yan năm 2022 đã mở đường cho anh tranh đai hạng gà UFC. Tuy nhiên, khi UFC tích cực quảng bá Song Yadong tại UFC 333 ở Abu Dhabi, võ sĩ Trung Quốc đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho trận đấu với Yan.

Song Yadong ở UFC Thượng Hải (Ảnh: THX)
Song Yadong ở UFC Thượng Hải (Ảnh: THX)

O'Malley từng thắng Yan bằng điểm không đồng thuận năm 2022. Vì vậy, khả năng hai võ sĩ tái đấu tranh đai hạng gà UFC tiếp tục được nhắc đến sau khi Yan bảo vệ thành công chức vô địch trước Merab Dvalishvili tại UFC 333.

Trong trận đấu tại Etihad Arena (Abu Dhabi), Yan nhập cuộc chậm nhưng tăng tốc từ hiệp 3, qua đó giành chiến thắng bằng điểm đồng thuận 48-47 từ cả ba giám khảo, theo kết quả UFC công bố.

O'Malley được cho là đang hướng tới trận tái đấu với Yan. Tuy nhiên, ngay sau khi võ sĩ Nga được tuyên bố chiến thắng, bình luận viên Daniel Cormier bất ngờ gọi tên Song Yadong, người có mặt cạnh Bát giác đài theo dõi trận đấu. Cormier nhận định võ sĩ Trung Quốc mới là ứng viên số một thách đấu Yan.

Bản thân Yan cũng không mặn mà với việc tái đấu O'Malley để phục thù thất bại năm 2022. Nhà vô địch người Nga cho rằng đối thủ đã được UFC ưu ái quá nhiều cơ hội tranh đai.

“Tôi không phải người quyết định. UFC đề nghị ai, tôi sẽ đấu với người đó. Nhưng thành thật mà nói, họ đã cố gắng nâng đỡ Sean O'Malley từ lâu, trao cho anh ta hai cơ hội tranh đai quá dễ dàng”, Yan chia sẻ với MMA Fighting.

Yan nhắc đến thất bại của O'Malley trước Merab Dvalishvili hồi tháng 6-2026 bằng đòn khóa siết, đồng thời mỉa mai: “Họ đã nuôi con gà này đẻ trứng quá lâu và đang cố vắt kiệt những gì có thể từ anh ta”.

Yan từng đánh bại Song Yadong bằng điểm số năm 2024, nhưng vẫn đánh giá võ sĩ Trung Quốc hiện toàn diện hơn O'Malley: “Theo những gì tôi thấy, Song Yadong đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên, tôi không chọn đối thủ. UFC đưa ai đến, tôi sẽ đấu với người đó”.

Đáng chú ý, trong khi O'Malley vắng mặt tại Abu Dhabi, Song Yadong lại ngồi ngay cạnh Bát giác đài và liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình UFC 333. Điều này làm dấy lên suy đoán UFC đang muốn đưa võ sĩ Trung Quốc vào cuộc đua tranh đai.

Nếu UFC lựa chọn Song Yadong, đồng thời tổ chức trận đấu loại trực tiếp giữa O'Malley và Payton Talbott, “Suga” có nguy cơ phải chờ thêm cơ hội.

Trước diễn biến này, O'Malley đăng video trên mạng xã hội X, phản ứng với nhận định của Daniel Cormier: “DC, tôi không hiểu ông ta đang nghĩ gì. Tôi vừa đánh bại Song khoảng 6 tháng trước. Trận tiếp theo của tôi sẽ là với Petr Yan, tôi không quan tâm”.

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Đ.Hg.

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hạng gà UFC Yadong Yan

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