Trung Quốc giành 4 HCV tại giải bóng bàn vô địch châu Á

Giải bóng bàn vô địch châu Á 2026 vừa mới kết thúc tại thành phố Tashkent (Uzbekistan) chứng kiến bóng bàn Trung Quốc giành HCV ở 4/7 nội dung thi đấu, bao gồm đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, và đồng đội nam.

Lin Shidong bên phải và Huang Youzheng giành HCV đôi nam giải bóng bàn vô địch châu Á 2026 (Ảnh: THX)

Tay vợt nữ Chen Yi (Trung Quốc, 22 tuổi) đã thể hiện phong độ tốt ở trong ngày thi đấu cuối cùng của giải bóng bàn vô địch châu Á lần thứ 29 (giải đấu lần đầu diễn ra vào năm 1972).

Cô đánh bại người đồng đội Wang Yidi ở bán kết trước khi thắng Miwa Harimoto (Nhật Bản) với điểm số 11-5, 11-8, 11-6 trong trận chung kết đơn nữ diễn ra sau đó cùng ngày.

“Giải đấu này chắc chắn là một trải nghiệm quý giá đối với tôi. Tôi đã thua 2 trận trong loạt trận chung kết đồng đội nữ. Cùng Huang Youzheng, chúng tôi bị Miwa và Sora Matsushima đánh bại trong trận chung kết đôi nam nữ”, Chen Yi nói.

‘Tôi thực sự biết ơn các đồng đội và HLV của mình. Họ vẫn luôn tin tưởng và cũng động viên tôi rất nhiều”, Chen Yi chia sẻ khi giúp bóng bàn nữ Trung Quốc giành lại HCV đơn nữ châu Á lần đầu tiên từ năm 2023 (thời của Wang Manyu).

“Tôi đã giữ vững tinh thần và cố gắng hết sức để thách thức cô ấy (Miwa). Tôi đã quyết đoán hơn trong những cú trả giao bóng và cuối cùng đã giành chiến thắng. Đây là phần thưởng tốt nhất cho đội”, Chen Yi nhận xét.

Trước đó, ở nội dung đôi nữ, Kuai Man và Wang Yidi đã đánh bại Miwa và Hina Hayata của Nhật Bản với điểm số 9-11, 11-8, 11-9, 11-8 trong trận chung kết; qua đó, cũng giúp cho bóng bàn Trung Quốc giành thêm HCV khác ở giải đấu tại Tashkent.

Trong khi đó, bộ đôi Lin Shidong - và Huang Youzheng cũng giúp bóng bàn Trung Quốc giành tấm HCV nội dung đôi nam vô địch châu Á đầu tiên kể từ năm 2023 khi giành chiến thắng có điểm số 8-11, 11-7, 11-5, 11-6 trước 2 đối thủ đồng hương: Wen Ruibo và Yuan Licen trong trận đấu chung kết.

Shidong và Youzheng trên bục nhận thưởng (Ảnh: THX)

Riêng với Shidong (từng giành HCV vô địch thế giới đồng đội nam, HCV World Cup đồng đội hỗn hợp, vừa lập “cú đúp” HCV đơn và đôi nam ở ASIAD 20), đây là tấm HCV hệ giải vô địch châu Á thứ 4 trong sự nghiệp thi đấu của anh.

Shidong hiện đang xếp thứ 9 trên Bảng điểm xếp hạng cá nhân nam (số liệu ITTF công bố tháng 10-2026 ). Trước đó, anh đã từng leo lên ngôi số 1 bóng bàn nam thế giới hồi tháng 12 năm ngoái sau hàng loạt thành tích ấn tượng trong giai đoạn đầu năm 2025.

Cuối cùng, tấm HCV thứ 4 của bóng bàn Trung Quốc là nội dung đồng đội nam: Lin Shidong -Zhou Qihao - Wen Ruibo - Xiang Peng - Huang Youzheng là những người giành ngôi vô địch.

Ở trong trận đấu chung kết, tuyển Trung Quốc thắng tuyển Hàn Quốc 3-0 để lên ngôi. Theo thống kê, đây là tấm HCV đồng đội nam thứ 4 liên tiếp của bóng bàn Trung Quốc tại giải châu Á.

Các kết quả nội dung thi đấu khác

Đơn nam Harimoto Tomokazu (Nhật) thắng Li Tianyang (Trung Quốc) 3-2 Đồng đội nữ Nhật Bản thắng Trung Quốc 3-2

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Đ.Hg.