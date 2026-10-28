Khởi động giải Marathon quốc tế TPHCM mùa thứ 9

Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank mùa thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6-12-2026, nằm trong chuỗi hoạt động điểm nhấn tháng 12 của Thành phố và song hành cùng Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 6 chủ đề “Sống động mùa lễ hội - Vibrant Ho Chi Minh City Fest”.

Giải năm nay được kỳ vọng sẽ thu hút số lượng VĐV tham dự kỷ lục.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, giải lần này kỳ vọng thu hút số lượng kỷ lục lên tới hơn 24.000 vận động viên trong và ngoài nước. Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank mùa thứ 9 tiếp tục lan tỏa vai trò của thể thao, kết nối cộng đồng, mở rộng quy mô, cơ hội tham gia thể thao và củng cố chất lượng tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng của vận động viên trong và ngoài nước.

Hành trình gần một thập kỷ được đầu tư bài bản và không ngừng đổi mới đã giúp giải chạy trở thành biểu tượng của lối sống năng động và tinh thần vượt trội, đồng thời tạo ra những giá trị kinh tế - xã hội bền vững, góp phần thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh điểm đến và lan tỏa khát vọng về một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, chia sẻ: “Qua 8 mùa, Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank đã trở thành một trong những sự kiện thể thao cộng đồng có tác động tích cực đối với ngành du lịch Thành phố. Giải đấu góp phần thúc đẩy các hoạt động lưu trú, dịch vụ, thương mại và quảng bá hình ảnh một TPHCM năng động, hiện đại và hội nhập”.

Mùa giải Marathon quốc tế TPHCM năm nay sẽ khởi tranh vào đầu tháng 12.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cho biết: “Giải là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển thể dục, thể thao và nâng cao sức khỏe Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, thúc đẩy ngày càng nhiều người dân tham gia rèn luyện thể chất và hình thành lối sống năng động. Chúng tôi đánh giá cao những đổi mới của Mùa thứ 9, từ việc duy trì các tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế đến nâng cao trải nghiệm thi đấu của vận động viên, từ đó nâng cao thành tích marathon tại Việt Nam”.

Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam, chia sẻ: “Sau tám mùa giải, chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức theo các tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho vận động viên. Những thay đổi trong mùa thứ 9, từ cự ly 5KM được tổ chức riêng đến ứng dụng công nghệ AI, đều hướng tới nâng cao an toàn, chất lượng vận hành và trải nghiệm người tham dự. Đây là nền tảng để giải tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao năng lực tổ chức và củng cố vị thế của giải trên bản đồ marathon khu vực”.

KHÁNH VÂN