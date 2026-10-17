128 tay vợt tranh tài, tìm cơ hội góp mặt trong đội BULBAL Pickleball

Ngày 17-10, tại sân Kaly Pickleball (362 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TPHCM), chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026 chính thức khởi động với Giải pickleball BULBAL CHOSEN DAY khu vực phía Đông, quy tụ 128 VĐV. Giải còn nhằm tuyển chọn những gương mặt có năng lực để xây dựng đội BULBAL Pickleball Team.

Có 128 vận động viên tham gia giải lần này.

Giải diễn ra ở hai nội dung đôi nam và đôi nữ, mỗi nội dung có 32 cặp VĐV, chia thành tám bảng, mỗi bảng bốn cặp thi đấu vòng tròn một lượt. Hai cặp đứng đầu mỗi bảng (16 cặp) giành quyền vào vòng loại trực tiếp Serie A, trong khi 16 cặp xếp thứ ba và thứ tư tiếp tục tranh tài tại Serie B. Thể thức này giúp tất cả VĐV đều có cơ hội thi đấu sau vòng bảng.

Đáng chú ý, VĐV được miễn phí tham dự, đồng thời có cơ hội tranh các phần thưởng với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng từ ban tổ chức và các nhà tài trợ.

Theo ban tổ chức, pickleball đang phát triển mạnh tại TPHCM, thu hút đông đảo người chơi phong trào. Tuy nhiên, những giải đấu có hệ thống để VĐV thể hiện năng lực và phát triển lâu dài vẫn còn hạn chế.

Ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, Trưởng ban tổ chức sự kiện, cho biết chuỗi hoạt động được triển khai nhằm kết hợp tuyển chọn VĐV với xây dựng cộng đồng pickleball.

“Chúng tôi chọn người sẵn sàng nhất, không chọn người nổi tiếng nhất. Ai chưa vào đội vẫn có cộng đồng để chơi, học và lớn lên cùng nhau. Chúng tôi muốn cộng đồng này trở thành nơi gắn kết lâu dài của người chơi phong trào”, ông Quốc Bảo chia sẻ.

Thông qua giải này, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn đội hình BULBAL Pickleball Team

Sau chặng phía Đông, chương trình tiếp tục tuyển chọn khu vực phía Tây vào ngày 24-10 tại sân D-Joy Pickleball Tên Lửa (phường Bình Trị Đông, TPHCM). Những VĐV nổi bật qua hai chặng dự kiến tham gia Challenger Camp trong hai ngày 31-10 và 1-11. Đội hình BULBAL Pickleball Team sẽ được công bố ngày 7-11, trước khi ra mắt tại giải đấu ngày 28-11.

Song song hoạt động tuyển chọn, BULBAL dự kiến tổ chức sinh hoạt cộng đồng tại các cụm sân từ đầu tháng 11-2026. Người tham gia được miễn phí hội viên, giao lưu hằng tuần, dự giải nội bộ hằng tháng và trao đổi chuyên môn cùng HLV, VĐV của đội.

Cộng đồng hướng đến các giá trị công bằng, minh bạch, coi trọng năng lực, tinh thần đồng đội, kỷ luật và sự tôn trọng giữa người chơi.

Đến năm 2027, BULBAL đặt mục tiêu phát triển 20 cụm sân có đội cộng đồng hoạt động tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, đồng thời hợp tác với các chủ sân, câu lạc bộ và HLV để mở rộng phong trào. Các câu lạc bộ đồng hành được sử dụng miễn phí hệ thống quản lý BULBAL Club OS.

KHÁNH VÂN