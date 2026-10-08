Lý Hoàng Nam thi đấu pickleball tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Tay vợt Lý Hoàng Nam được đăng ký tham gia môn pickleball tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thay vì môn quần vợt quen thuộc.

Lý Hoàng Nam sẽ khoác áo đội Công an Nhân dân tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, Lý Hoàng Nam đã giành HCV đơn nam môn quần vợt cho đoàn thể thao Tây Ninh.

Tuy nhiên sau 4 năm, tay vợt chính thức không góp mặt môn quần vợt và chuyển sang thi đấu pickleball tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Đáng chú ý, Lý Hoàng Nam sẽ thi đấu cho đoàn thể thao Công an Nhân dân.

Ngoài Lý Hoàng Nam, đoàn Công an Nhân dân còn 1 số tay vợt pickleball có trình độ sẽ thi đấu như Lê Tiến Đạt, Trịnh Linh Giang, Đỗ Minh Quân, Trần Ngọc Triệu…

Với đội hình gồm nhiều tay vợt nam có trình độ, đội pickleball Công an Nhân dân được dự báo sẽ chiếm ưu thế thi đấu lần này.

Môn pickleball tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức từ ngày 23 tới 29-11 tại sân thuộc CLB Pickleball Djoy Nam Sài Gòn, phường Tân Mỹ (TPHCM).

Đây là lần đầu, pickleball đưa vào chương trình chính thức Đại hội với 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Môn này sẽ áp dụng Luật thi đấu pickleball USA tại Việt Nam.

Theo quy định Đại hội, mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu một môn thể thao.

VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành khi có một trong các điều kiện: “Có hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp được ký kết trước ngày 1-1-2026 (11 bản sao có công chứng của Hợp đồng này phải được gửi kèm theo Đăng ký chính thức cho Ban tổ chức Đại hội). Đối với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia đã ban hành Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế chuyển nhượng VĐV;

Có giấy xác nhận là VĐV của ngành do Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hoặc Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cấp”.

MINH CHIẾN