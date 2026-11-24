Alexander Zverev đã dành nhiều lời khen ngợi cho đối thủ Carlos Alcaraz sau trận chung kết tại giải đấu danh giá ATP Finals, nơi anh để thua 2 ván đấu, và đành nhìn tay vợt người Tây Ban Nha đăng quang lần đầu tiên!

Zverev trong trận thua chung kết ATP Finals (Ảnh: THX)

“Carlos Alcaraz thực sự là một huyền thoại khi mới chỉ 23 tuổi, hoặc là đại loại thế!”, Zverev vừa cười vừa nói, rồi hóm hỉnh cho biết thêm: “Nếu ngày mai anh có giải nghệ thì cũng chẳng sao cả! Cứ thư giãn đi”.

Zverev bày tỏ niềm vui khi được đối đầu với tay vợt người Tây Ban Nha. Anh nhấn mạnh mùa giải 2026 của mình bắt đầu bằng cuộc chạm trán Alcaraz tại Australian Open và khép lại cũng bằng trận đấu với đối thủ này. Zverev cũng đánh giá cao thành tích của Alcaraz khi hoàn tất Career Grand Slam và lần đầu tiên đăng quang ATP Finals, qua đó khép lại mùa giải ATP Tour 2026 đầy ấn tượng.

“Tôi tin chắc Alcaraz là một trong những tay vợt trả giao bóng xuất sắc nhất thế giới,” Zverev chia sẻ sau trận đấu, “Xét cho cùng, giao bóng là vũ khí mạnh nhất của tôi, đặc biệt là khi đối đầu với những tay vợt hàng đầu thế giới.

Nếu các pha bóng bền kéo dài trong những game tôi cầm giao bóng, thì với tư cách là một trong những tay vợt đánh cuối sân hay nhất thế giới, Alcaraz chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Vì vậy, tôi hiểu mình cần phải giao bóng thật tốt khi đối đầu với cậu ấy. Đáng tiếc là hôm nay tôi đã không làm được điều đó”.

Dù phải nhận thất bại, Zverev vẫn có nhìn nhận mùa giải vừa qua theo hướng tích cực. Anh nói: “Khi nhìn lại cả một mùa giải đã qua, tôi có cách nhìn nhận khác đi đôi chút về trận thua này.

Tất nhiên tôi rất muốn giành chiến thắng, tôi rất muốn trở thành nhà vô địch ở đây lần thứ 3, nhưng nếu ai đó đưa cho tôi một tờ giấy và nói: “Đây là mùa giải mà bạn sẽ trải qua, và bạn sẽ thua trong trận chung kết tại Turin”, thì tôi chắc chắn sẽ đặt bút ký, như vậy cũng chẳng sao cả”.

Thua ở ATP Finals nhưng Zverev đã hoàn tất mùa giải ATP Tour 2026 với 2 danh hiệu Grand Slam đầu tay và trở thành tay vợt thứ 30 gia nhập “CLB số 1 thế giới trên bảng xếp hạng của ATP”. Anh cũng giữ ngôi số 1 thế giới cuối mùa.

Khép lại mùa giải với thành tích 69 trận thắng - 19 trận thua, Zverev gửi lời cảm ơn đến đội ngũ của mình: “Chúng ta đã có một năm thật tuyệt vời. Vì vậy, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người ở trong đội ngũ của tôi. Hãy cùng tiếp tục nỗ lực vào năm tới, và hy vọng sẽ làm tốt hơn nữa”.

Đ.Hg.