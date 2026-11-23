Cựu tay vợt nữ số 1 thế giới người Mỹ - Lindsay Davenport cho rằng, “sự cố micro” ghi âm Jessica Pegula nói xấu Mirra Andreeva ngay trên sóng trực tiếp là “hồi chuông cảnh tỉnh” cho tay vợt nữ trẻ người Nga.

Sau sự cố micro, Andreeva chơi không thua ván nào và đăng quang ngôi vô địch WTA Finals (Ảnh: THX)

Davenport cho rằng những bình luận gây tranh cãi của Pegula - vô tình bị ghi lại qua micro đang bật, có thể trở thành “hồi chuông cảnh tỉnh” giúp Andreeva thay đổi cách hành xử trên sân. Điều này được thể hiện rõ nét qua màn trình diễn áp đảo của Andreeva ngay ở WTA Finals.

Pegula đã chỉ trích Andreeva sau một buổi tập. Cô gọi tay vợt 19 tuổi người Nga là một “diva”, cho rằng cô bé “cần phải khiêm tốn hơn”.

Pegula cũng chỉ trích HLV Conchita Martinez, vì đã để mặc cho học trò cư xử như vậy mà không can thiệp.

Tuy nhiên, bất chấp những tranh cãi, Andreeva đã có mùa giải hoàn hảo khi đăng quang ngôi vô địch WTA Finals mà không đánh mất ván đấu nào.

Theo Davenport, “Phải chăng đó chính là hồi chuông cảnh tỉnh lớn để Andreeva tập trung vào trận đấu hơn?”.

Trong chương trình podcast “Love All”, huyền thoại quần vợt người Mỹ đã đưa ra một giả thuyết thú vị...

“Việc nghe thấy những lời chỉ trích từ Pegula có thể khiến Andreeva nhìn nhận lại hành vi của bản thân và thay đổi cách tiếp cận các trận đấu. Màn thể hiện đầy ấn tượng từ Mirra. Chúng ta từng thấy cô bé vô địch tại Roland Garros hồi tháng 6. Cô bé vẫn còn ở tuổi thiếu niên. Chúng ta cũng từng chứng kiến ​​những khoảnh khắc cô bé mất kiểm soát cảm xúc trên sân”, Davenport nói.

Lindsay Davenport cho rằng sự cố “mic mở” có thể trở thành bài học đáng nhớ đối với tay vợt trẻ. Theo cựu tay vợt người Mỹ, đôi khi các tay vợt không nhận thức đầy đủ những gì đang diễn ra trên sân, khiến tâm lý bị xáo trộn.

Tuy nhiên, Davenport cũng nhấn mạnh màn trình diễn sau đó đã cho thấy Andreeva nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Việc giành chiến thắng cả 5 trận mà không để thua set nào là minh chứng rõ nét cho khả năng thi đấu và bản lĩnh của cô.

“Andreeva chưa bao giờ thực sự đánh mất sự bình tĩnh. Có khoảnh khắc tôi tự hỏi liệu cô ấy có nổi cáu không? Nhưng rồi cô ấy chỉ cần hít một hơi thật sâu, mọi căng thẳng đều tan biến. Có một sự thay đổi tích cực nào đó đã diễn ra bên trong cô ấy.

Chúng ta vốn luôn biết cô ấy sở hữu trình độ chuyên môn cao, nhưng việc chứng kiến ​​sự trưởng thành mà cô ấy thể hiện qua 5 chiến thắng liên tiếp, trước phần lớn là các tay vợt thuộc tốp 10 - thật sự rất đáng kinh ngạc”, Davenport cho biết.

Sau sự cố, cả Pegula lẫn Andreeva đều tỏ ra khá thoải mái khi tay vợt người Mỹ đã nói lời xin lỗi tay vợt người Nga và Andreeva chấp nhận lời xin lỗi! Cả 2 thậm chí còn đùa vui với nhau về nhận xét “diva”. Pegula còn hài hước cho rằng có lẽ chính cô mới là “diva” trong tình huống này, bởi Andreeva luôn giữ thái độ thoải mái trước mọi chuyện.

Đ.Hg.