Andreeva tái ngộ Svitolina ở chung kết đơn nữ

Đánh bại Jessica Pegula và Linda Noskova đều sau 2 ván ở bán kết, Mirra Andreeva và Elina Svitolina đã giành quyền lọt vào chung kết đơn nữ WTA Finals 2026. Đây là lần thứ 2 họ đối đầu nhau tại Indian Wells.

Andreeva có 4 trận toàn thắng trên đường lọt vào chung kết WTA Finals 2026 (Ảnh: THX)

Với chiến thắng 6-3 và 6-4 trước hạt giống số 5 Pegula ở trận bán kết dài 1 giờ 25 phút, Andreeva lọt vào chung kết WTA Finals với thành tích thắng cả 4 trận liên tiếp mà không đánh mất 1 ván đấu nào.

Theo thống kê của WTA, tính tổng cộng, Andreeva đã thắng 48 game, chỉ để thua 18 game. Đó là số game để thua ít nhất trên đường đến chung kết kể từ khi thể thức vòng bảng được giới thiệu vào năm 2003.

Ngoài ra, cô là tay vợt trẻ nhất lọt vào chung kết kể từ Maria Sharapova năm 2004 và là tay vợt thứ 3, sau Serena Williams và Chris Evert, giành chiến thắng cả 4 trận đầu tiên tại WTA Finals đều với tỷ số 2-0. “Tôi rất hào hứng khi được xem trận đấu diễn ra như thế nào, vì tôi không thể hiểu chính xác cô ấy sẽ đánh bóng vào đâu”, Andreeva nói.

“Với cô ấy, hôm nay tôi thực sự cố gắng phản ứng ngay tại chỗ vì tôi không thể hiểu được lối đánh của cô ấy. Sau đó, trận đấu càng kéo dài, tôi càng hiểu hơn về những gì cô ấy làm”, cô gái 19 tuổi quê ở Krasnoyarsk chia sẻ.

Trong khi đó, Svitolina chỉ cần 65 phút để đánh bại Noskova với điểm số 6-2 và 6-1 trong trận bán kết còn lại. Đây là chiến thắng thứ 2 của Svitolina trước tay vợt CH Czech trong 5 lần gặp nhau (theo thống kê của WTA Tour), đưa cô vào trận chung kết thứ 3 tại WTA Finals.

Sau khi đối đầu với Andreeva hồi đầu tuần và để thua 4-6, 0-6, Svitolina cho biết cô đã có ý tưởng rõ ràng hơn về những gì cần chuẩn bị cho trận tái ngộ ở chung kết: “Cô ấy đã chơi rất tốt. Tôi dành tất cả lời khen ngợi cho cô ấy trong trận đấu đó”.

“Ngày mai tôi sẽ phải nghiên cứu kỹ hơn và cố gắng thực hiện các miếng đánh tốt hơn suốt trận đấu, cố gắng tìm ra chìa khóa mở khóa cho trận đấu, và hy vọng tôi sẽ chơi tốt hơn”, tay vợt 32 tuổi người Ukraine nói với các phóng viên.

Svitolina cũng vào chung kết (Ảnh: THX)

Ở tuổi 32, Svitolina là tay vợt lớn tuổi nhất lọt vào trận chung kết WTA Finals kể từ Venus Williams năm 2017. Cô cũng là tay vợt thứ 4 làm được điều này sau tuổi 32, cùng Martina Navratilova, Serena Williams và Venus Williams.

Svitolina là tay vợt thứ 14 lọt vào 3 trận chung kết trở lên tại WTA Finals. Trong số 14 tay vợt đó, chỉ có cô và Gabriela Sabatini chưa từng giữ vị trí số 1 thế giới. Svitolina là một trong số những tay vợt hàng đầu thế giới chưa từng giành ngôi số 1.

Hướng đến trận chung kết dự kiến diễn ra vào lúc 3 giờ sáng mai, thứ Hai 16-11, Andreeva chia sẻ: “Tôi sẽ chờ đợi HLV của tôi, Conchita Martinez vạch ra kế hoạch cho trận chung kết, liệu tôi có nên thay đổi mảng miếng nào không hay giữ nguyên chiến thuật.

Điều tôi làm tốt là cố gắng chủ động tấn công trước trên sân vì tôi cảm thấy đôi khi mình có thể làm được. Ở đây tôi cảm thấy mình tin tưởng bản thân hơn... có lẽ đó cũng là điều giúp tôi tự tin hơn. Tại sao không giữ nguyên chiến thuật cũ?”.

Về phần mình, Svitolina nói: “Tôi sẽ làm bài tập về nhà vì tôi nghĩ có một vài điều tôi có thể làm tốt hơn vào ngày mai. Bây giờ tôi quen hơn với điều kiện thi đấu. Tôi hy vọng có thể thi đấu tốt hơn, thực hiện kế hoạch tốt hơn, vì tôi nghĩ là ở trận đầu tiên, khâu thực hiện chưa tốt”.

Đ.Hg.