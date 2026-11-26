Dù bỏ lỡ Roland-Garros và Wimbledon, Carlos Alcaraz vẫn rời Turin với danh hiệu ATP Finals từng nhiều lần tuột khỏi tầm tay, khép lại một mùa giải ATP Tour 2026 đầy màu sắc.

Alcaraz và danh hiệu của cuộc đời (Ảnh: THX)

Chức vô địch ATP Tour 2026 đã đưa tay vợt trẻ người Tây Ban Nha sánh ngang với những tên tuổi như Andre Agassi, Roger Federer và Novak Djokovic. Chính việc Alcaraz ăn mừng chiến thắng đã nói lên tất cả giá trị danh hiệu ATP Finals.

“Một năm khác thường, nhưng lại là một năm vô cùng tươi đẹp”, đó là cách Alcaraz tóm tắt mùa giải 2026 của mình.

Đây quả là năm kỳ tích của Alcaraz. Anh có tới 4 tháng rưỡi nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay phải, bỏ lỡ Roland-Garros và Wimbledon, nhưng vẫn khép lại năm nay với cảm giác trọn vẹn.

Tay vợt 23 tuổi trở thành người thứ 4 trong lịch sử - sau Agassi, Federer và Djokovic - giành được cả 4 danh hiệu Grand Slam lẫn chức vô địch ATP Finals. Đáng chú ý, Alcaraz đạt được cột mốc này sớm hơn nhiều so với bất kỳ ai trong số họ. Trước đó, vào tháng Giêng, anh trở thành tay vợt nam trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam trong sự nghiệp.

Trong khi đó, ATP Finals từng là danh hiệu lớn luôn lảng tránh Alcaraz: Một năm trước, anh để thua Jannik Sinner trong trận chung kết. “Tôi sẽ không gọi đó là chuỗi thất bại liên tiếp, tuy nhiên, đúng là những trận thua nối tiếp nhau”, Alcaraz chia sẻ bằng tiếng Tây Ban Nha.

Đối với Alcaraz, giá trị của mùa giải này không chỉ nằm ở các danh hiệu: “Đây là một mùa giải ấn tượng, nơi tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Có thể nói, đây là một trong những mùa giải tuyệt vời nhất của tôi, không chỉ vì các ngôi vô địch, mà còn ở khía cạnh cá nhân: Những gì tôi đã cải thiện, cách tôi trưởng thành và những bài học rút ra từ các tình huống cụ thể”.

Việc thấu hiểu bản thân hơn là một trong những mục tiêu mà Alcaraz theo đuổi trong năm nay, và cũng là một thành công mà anh đạt được tại Turin. Trong suốt cả tuần, từ lúc phải chụp cộng hưởng từ (MRI) cho phần cơ đùi sau, cho đến trận bán kết anh giành chiến thắng, Alcaraz cho thấy mình là một tay vợt luôn không ngừng hoàn thiện bản thân: Cách anh giao bóng, cách anh di chuyển và cách anh giành chiến thắng.

“Tôi đang cố gắng học hỏi từ thời điểm này, cố gắng hiểu rõ bản thân hơn một chút. Tôi nghĩ những khoảnh khắc như thế này thực sự giúp ích rất nhiều để hiểu rõ chính mình”, Alcaraz nói sau tình huống khiến NHM lo lắng trong trận đấu với Daniil Medvedev.

Những hình ảnh ăn mừng của Alcaraz nói lên tất cả. Ngay khi giành điểm quyết định trận đấu, Alcaraz đổ gục xuống mặt sân - giống như cách anh vẫn làm sau mỗi chiến thắng tại các giải Grand Slam - rồi lập tức tiến về phía đội ngũ của mình, lay mạnh cánh cửa bên sân.

Khi được hỏi danh hiệu này đứng vị trí nào trong sự nghiệp của mình, Alcaraz không ngần ngại đáp: “Danh hiệu này thật đặc biệt. Nó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi, với đội ngũ và gia đình tôi. Thú thật là, khó có thể diễn tả bằng lời.”

Tuần thi đấu vừa qua không hề dễ dàng, nhất là sau khi anh cảm thấy đau ở phần cơ đùi sau trong trận gặp Medvedev. “Khi ở bên đội ngũ của mình, tôi đã có thể trút bỏ mọi áp lực và cảm xúc dồn nén suốt hai tuần qua. Mọi thứ như tan biến hết, để tôi có thể thực sự thư giãn và trở về là chính mình”, anh nói.

Hiện chưa phải lúc để Alcaraz lên kế hoạch cho năm 2027. Trước mắt Alcaraz vẫn còn Davis Cup Finals (Final 8) diễn ra tại Bologna trong tuần này: Danh hiệu mà anh chưa từng giành được. “Davis Cup là giải đấu rất quan trọng đối với tôi,” Alcaraz chia sẻ tại Turin.

Đội tuyển Tây Ban Nha đến với giải đấu này bằng một đội hình mạnh mẽ, trong đó có sự góp mặt của Rafael Jodar - tay vợt hiện đã lọt vào tốp 10 thế giới.

Hơn nữa, phong độ của Alcaraz khi thi đấu trong nhà đang ở mức tốt nhất từ ​​trước đến nay. Sau khi giành danh hiệu trong nhà đầu tiên vào tháng 2 năm 2025 tại Rotterdam, Alcaraz liên tiếp vô địch tại Vienna, Paris và Turin; giữ thành tích bất bại ở các giải đấu trong nhà mùa này.

Với chuỗi 3 danh hiệu liên tiếp ở các giải đấu trong nhà, việc chinh phục thêm chức vô địch Davis Cup sẽ là bước tiếp nối đầy tự nhiên trong hành trình đầy thành công của Alcaraz trong năm nay.

Đ.Hg.