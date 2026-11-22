Đánh bại Ben Shelton và Daniil Medvedev ở các trận bán kết, Carlos Alcaraz và Alexander Zverev đối đầu nhau trong trận chung kết ATP Finals 2026 kịch tính dự kiến diễn ra vào 0 giờ sáng ngày mai, thứ Hai 23-11.

Alcaraz lọt vào chung kết ATP Finals, sẽ đấu Zverev (Ảnh: THX)

Alcaraz cần 3 ván đấu để vượt qua đối thủ người Mỹ với điểm số 3-6, 6-3, và 7-6 (7-1) trong một trận đấu đầy kiên cường, nơi anh để thua trước 1 ván đấu rồi ngược dòng thắng lợi.

Trước sự chứng kiến ​​của đông đảo khán giả tại Nhà thi đấu Inalpi Arena, Alcaraz chơi ngày càng hay trong suốt trận đấu kịch tính kéo dài 2 giờ 1 phút để vượt qua Shelton "khó chịu".

Dù phải băng bó kỹ phần đùi trái, tay vợt số 3 thế giới vẫn thực hiện những cú đánh cuối sân đấu đầy chuẩn xác từ ván đấu thứ 2 trở đi.

Anh cũng cho thấy bản lĩnh ngôi sao trong những thời điểm quyết định, qua đó nâng chuỗi trận thắng của mình lên con số 13 và duy trì thành tích bất bại trên mặt sân trong nhà trong năm nay (14-0).

“Thú thật là tôi hơi thất vọng vì đã không khởi đầu trận đấu như mong đợi”, Alcaraz chia sẻ, “Đối đầu với một tay vợt như Ben - người sở hữu cú giao bóng uy lực cùng lối chơi mạnh mẽ từ cuối sân, bạn luôn bị đẩy đến giới hạn. Tôi nhập cuộc không tốt và sớm mất break, điều đó thực sự khó khăn với tôi”.

“Nhưng tôi rất vui vì đã trở lại mạnh mẽ ở ván 2, chơi thứ quần vợt tuyệt vời, từng bước tập trung vào những gì cần làm và cuối cùng đã đạt phong độ tốt. Ván 3 còn căng thẳng hơn vì cậu ấy đã nâng cao trình độ so với ván trước, và tôi cũng vậy.

Có rất nhiều pha bóng và game xuất sắc, tôi hạnh phúc khi thể hiện được phong độ đỉnh cao trong loạt tie-break. Chiến thắng này thực sự quan trọng. Tôi rất hào hứng chờ đợi trận đấu ngày mai và hài lòng với mọi thứ diễn ra hôm nay”.

Zverev cũng đã đánh bại Medvedev trong cuộc đối đầu thứ 23 giữa 2 người. Tay vợt người Đức vẫn chưa để thua ván nào tại Turin. Anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng đó để vượt qua đối thủ quen thuộc Medvedev với điểm số 7-6 (7-0), 6-4 trong trận bán kết còn lại.

Trong các cuộc đối đầu trực tiếp theo thông số Lexus ATP Head2Head, Zverev có thành tích 9 thắng, 14 thua trước Medvedev. Đáng chú ý, anh cũng từng đánh bại đối thủ này trong lần chạm trán gần nhất tại tứ kết Paris Masters năm 2025.

“Tôi vẫn tìm ra cách giành chiến thắng ngay cả khi không đạt phong độ tốt nhất với các pha bóng từ vạch cuối sân”, Zverev chia sẻ, “Tôi vẫn xoay xở được. Tôi rất hài lòng với khả năng giao bóng của mình hôm nay”.

“Tôi cảm thấy không có nhiều cơ hội bẻ giao bóng xuất hiện, vì cả 2 chúng tôi đều giao bóng quá xuất sắc. Phải dành lời khen cho Medvedev; anh ấy đã có một giải đấu tuyệt vời và một mùa giải xuất sắc”, Zverev nói.

Zverev lọt vào chung kết ATP Finals (Ảnh: THX)

Zverev - người từng lên ngôi vô địch ATP Finals vào các năm 2018 và 2021, hướng tới việc nối dài thành tích ấn tượng trong năm 2026 khi đối đầu với Alcaraz ở trận chung kết.

Lần gần nhất hai tay vợt này chạm trán là tại bán kết Australian Open, nơi tay vợt người Tây Ban Nha đã giành chiến thắng nghẹt thở 5 ván đấu, trước khi tiến đăng quang và trở thành tay vợt nam trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu Grand Slam (Career Grand Slam).

Zverev đang tạm thua Alcaraz 6-7 xét đối đầu trực tiếp (thông số của Lexus ATP Head2Head). Anh nhận xét về đối thủ: “Mặt sân khá nhanh, tôi nghĩ lối chơi tấn công quyết liệt tỏ ra hiệu quả”.

“Đặc biệt tuần này, cậu ấy chơi cực kỳ, cực kỳ quyết liệt. Những cú giao bóng, tiếp nối bằng cú đánh quyết định của cậu ấy thực sự đáng kinh ngạc. Các trận đấu giữa chúng tôi trước đây luôn rất cam go, và tôi mong chờ một trận đấu khó khăn nữa. Hy vọng rằng đó sẽ là một màn so tài mãn nhãn”.

Đ.Hg.