Sabalenka đánh bại Muchova, thắng trận mở màn thứ 5 liên tiếp

Aryna Sabalenka tiếp tục cho thấy cô luôn khởi đầu ấn tượng tại WTA Finals. Với chiến thắng 7-6 (7-2) và 7-5 sau 1 giờ 53 phút đồng hồ trước Karolina Muchova, Sabalenka đã có trận thắng mở màn thứ 5 liên tiếp tại WTA Finals.

Tay vợt Sabalenka (Ảnh: THX)

Karolina Muchova bước vào trận đấu mở màn bảng 2 của WTA Finals với 2 thành tích đáng nhớ: Cô đang dẫn trước Sabalenka 3-2 và là tay vợt duy nhất ở Indian Wells có đối đầu trực tiếp vượt hơn tay vợt Belarus; Cô cũng đã thắng tất cả các loạt tie-break trong mùa này.

Nhưng cả 2 kỷ lục đều không còn tồn tại sau trận đấu với Sabalenka tại Indian Wells Tennis Garden. Sabalenka đã có khởi đầu thuận lợi tại WTA Finals, trong bối cảnh Elena Rybakina đã rút lui khỏi giải vì lý do sức khỏe.

Thế trận liên tục thay đổi trong ván đầu tiên. Cả 2 tay vợt đều dẫn trước 1 break, Muchova giành break để vượt lên dẫn trước 2 lần, lần đầu ở điểm số 3-2 và lần thứ 2 ở điểm số 5-4, khi cú thuận tay của cô chạm vạch cuối sân và trượt ra xa khỏi Sabalenka.

Mỗi lần như vậy, Sabalenka đều giành lại break ngay. Muchova cứu được 2 set-point trong chuỗi 4 điểm để buộc trận đấu phải bước vào loạt tie-break, nhưng 2 cú thuận tay hỏng, cú cuối đi quá vạch cuối sân ở set-point, đã chấm dứt chuỗi tie-break bất bại của cô.

Ba lần bẻ giao bóng liên tiếp trong ván 2 giúp Sabalenka dẫn trước, cô giữ vững lợi thế cho đến khi giao bóng để kết thúc trận đấu ở điểm số 5-4. Một cú thuận tay đi ra ngoài sân, tạo cơ hội cho Muchova bẻ game giao bóng để gỡ hòa 5-5.

Nhưng ở game tiếp theo, Sabalenka tung ra 1 cú thuận tay hiểm hóc mà Muchova không thể đỡ được. Được trao cơ hội thứ 2 giao bóng kết thúc trận đấu, Sabalenka đã giữ được game giao bóng của mình và thắng chung cuộc 2 ván đấu.

Sabalenka đang có 13 chiến thắng tie-break trong mùa giải này (dẫn đầu thông số này trên Bảng xếp hạng của WTA). Cô cũng có thành tích 11-0 tại WTA Finals khi thắng ván đầu tiên. Đây là chiến thắng thứ 13 của cô ấy tại giải đấu, sánh ngang Mary Pierce về số chiến thắng nhiều nhất của một tay vợt chưa từng vô địch.

Sau trận đấu, Sabalenka chia sẻ: “Tôi chỉ cố gắng tập trung vào từng điểm, và từng cú đánh trong loạt tie-break ván 1. Tôi hài lòng với phong độ mình thể hiện được trong loạt tie-break và tất nhiên là giành chiến thắng. Điều đó rất quan trọng”.

"Tôi cảm thấy năm nay, và Indian Wells nói chung, vì là chúng tôi đang hiện diện ở đây, thực sự rất tốt cho tôi”, Sabalenka nói, “Vì vậy, tôi thực sự hy vọng điều này sẽ giúp tôi tại WTA Finals. Tôi nghĩ chỉ cần cố gắng coi nó như một giải đấu bình thường.

Nhưng ở vòng bảng, tôi chỉ cố gắng thắng mọi trận đấu mình chơi, đồng thời cố gắng sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, tập trung vào lối chơi của mình, vào từng điểm số, cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát. Vì vậy, đó có lẽ là bí quyết để duy trì sự ổn định”.

Sabalenka hiện đã thắng 5 trận mở màn liên tiếp tại WTA Finals từ khi thua Paula Badosa trong lần đầu tham dự năm 2021. Thành tích ngang bằng Simona Halep, Caroline Wozniacki, đứng thứ 3 về số trận thắng nhiều nhất kể từ khi vòng bảng trở lại vào năm 2003, sau Maria Sharapova và Serena Williams với 6 trận thắng mỗi người.

Đối thủ tiếp theo của Sabalenka là Mirra Andreeva, người đánh bại Elina Svitolina trong trận đấu thứ 2 của bảng 2 với sau 2 set với tỉ số 6-4 và 6-0 trong 71 phút. Andreeva tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp từ trước tới nay.

Sabalenka đang dẫn trước Andreeva với tỷ số đối đầu trực tiếp là 4-2, nhưng Andreeva đã thắng trong lần gặp nhau gần nhất 1 một năm trước, tại trận chung kết ở Indian Wells. Lần gặp sắp tới sẽ ra sao?

Đối đầu trực tiếp giữa Sabalenka và Andreeva (Ảnh: Trang chủ WTA)

Đ.Hg.