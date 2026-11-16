Zverev và Shelton khởi đầu thắng lợi

Cả Alexander Zverev lẫn Ben Shelton đều giành chiến thắng ở trong trận đấu mở màn bảng John McEnroe của ATP Finals 2026.

Tay vợt Shelton (Ảnh: THX)

Ben Shelton đã nỗ lực hết mình để đạt được cột mốc đáng nhớ tại giải ATP Finals (ở Turin), khi anh vượt qua Arthur Fils trong một trận đấu hấp dẫn đêm khai mạc.

Shelton, hạt giống số 3, người lần đầu tiên tham dự giải đấu danh giá này vào năm 2025, đã giành chiến thắng 6-2, 3-6, 6-3 trước Fils để có được chiến thắng đầu tiên tại ATP Finals.

Thi đấu lần đầu trước sự chứng kiến của Juan Carlos Ferrero, Shelton đã gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ấn tượng ở ván 1, nhưng chiến đấu hết mình để giành lại quyền kiểm soát tình thế và kết thúc trận đấu sau 1 giờ 58 phút.

“Trận đấu thực sự rất căng thẳng, đặc biệt là ở ván đầu tiên”, Shelton nói, “Những pha bóng có vẻ chậm. Tôi không nhớ mình đã từng chơi nhiều pha bóng dài như vậy trên một mặt sân nhanh như thế này trong các giải đấu khác. Vì vậy, trận đấu thực sự rất tốn sức và khó khăn”.

“Tôi thở hổn hển sau hầu hết mọi điểm số, nhưng rất hào hứng khi bắt đầu một trận đấu như vậy. Mọi thứ không hoàn hảo, nhưng nhìn chung phong độ của tôi khá tốt và tôi nghĩ đó là một trận đấu tuyệt vời. Tôi sẽ có thể phát huy hơn nữa trong tuần này”.

Với chiến thắng, Shelton đã nâng tỷ số đối đầu giữa anh và Fils lên 3-1. Đến Turin sau khi lọt vào chung kết tại giải Paris Masters, tay vợt người Mỹ sẽ tràn đầy tự tin với những trận đấu tiếp theo.

“Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt ở màn ra mắt”, tay vợt người Mỹ Shelton bày tỏ, “Điều đó tạo động lực rất lớn cho tôi tiến về phía trước. Tất cả trận đấu ở đây đều rất khó khăn và được chơi trước đông đảo khán giả thật tuyệt vời”.

Trong khi đó, Zverev cũng vượt qua Rafael Jodar trong trận đấu mở màn với điểm 6-4 và 6-4 để khởi đầu hành trình chinh phục danh hiệu ATP Finals thứ 3.

Zverev đã thể hiện một màn trình diễn ổn định. Cú trái tay và cú giao bóng của tay vợt người Đức 29 tuổi đóng vai trò lớn trong sự thăng tiến của anh suốt năm 2026, là chìa khóa cho trận thắng đầu tiên tại sân Inalpi Arena.

“Tôi không nghĩ trận đấu hoàn hảo, nhưng chắc chắn là khởi đầu rất tốt”, Zverev trả lời phỏng vấn, “Thắng tay vợt tốp 8 thế giới tại ATP Finals khiến tôi hài lòng. Nhưng tôi biết mình vẫn cần phải cải thiện hơn nữa”.

Đ.Hg.