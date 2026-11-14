Svitolina loại Sabalenka, đối đấu Noskova ở bán kết

Trong thế không còn đường lùi, Elina Svitolina chơi một trận hay nhất trong mùa khi đánh bại Aryna Sabalenka với điểm số 6-3, 3-6, 6-1 tại WTA Finals 2026, qua đó giành vé vào bán kết đối đầu Linda Noskova.

Svitolina lọt vào bán kết WTA Finals 2026 (Ảnh: THX)

Svitolina tham dự WTA Finals lần đầu tiên kể từ năm 2019. Trong mùa giải cô quay trở lại tốp 10 của WTA lần đầu tiên kể từ năm 2021, tay vợt nữ xinh đẹp người Ukraine trải qua khá nhiều thăng trầm, cả về chuyên môn lẫn đời tư cá nhân.

Cô khởi đầu WTA Finals 2026 không thật sự tốt, khi thua Mirra Andreeva 4-6 và 0-6. Tuy nhiên, Svitolina đã gượng dậy, ngược dòng đánh bại Karolina Muchova sau ba ván (3-6, 6-2, 6-2). Đặc biệt, cô ghi được 17 cú đánh thắng điểm trực tiếp ở 2 ván cuối trong tổng số 22 cú winner.

Trong thế không còn đường lùi khi đối mặt với ứng viên hàng đầu Sabalenka, Svitolina tiếp tục chơi tốt. Cô tận dụng thành công 6 trong số 8 cơ hội bẻ game giao bóng đối thủ người Belarus để giành chiến thắng chung cuộc sau 3 ván.

“Đó là một trận đấu cực kỳ khó khăn, đặc biệt là về mặt tinh thần. Tôi chỉ cố gắng chơi từng điểm một”, Svitolina (32 tuổi - người vừa công bố quyết định ly hôn Gael Monfils) cho biết, Đây là giải đấu mà bạn sẽ phải dốc hết sức mình và cố gắng chơi từng ván như thể đó là ván cuối cùng”.

“Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất ở giải đấu WTA Finals này là ngay cả khi bạn thua trận đầu tiên, thì bạn vẫn chưa bị loại. Bạn còn một vài trận đấu nữa và những tình huống thú vị”, Svitolina hạnh phúc nói sau kết quả ấn tượng đưa cô lọt vào bán kết WTA Finals 2026.

Trong trận đấu bán kết dự kiến diễn ra vào rạng sáng mai, Chủ nhật ngày 15-11, Svitolina sẽ đối đầu với Linda Noskova (CH Czech). Trong quá khứ, 2 tay vợt này từng đối đầu nhau 3 lần và Noskova đang tạm dẫn trước với tỷ số 2-1.

Tuy vậy, Svitolina giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất, với kết quả 7-6 (7-2), và 7-5 ở tứ kết Posche Tennis Grand Prix tại Stuttgart (Đức) hồi tháng 4. Svitolina nói thêm: “Tôi muốn con gái thấy tôi vô địch các giải đấu”.

Riêng với Sabalenka, đây là một kết thúc buồn cho mùa giải “đáng quên”. Dù giành được 3 danh hiệu trong mùa WTA Tour 2026, cô vẫn có những trận thua đau như thất bại trước Elena Rybakina ở 2 trận chung kết Grand Slam. Trận thua mới nhất trước Svitolina hẳn cũng mang lại nỗi đau tương tự.

Sabalenka đã trút sự thất vọng lên vợt và phản ứng bằng cách ngồi xổm xuống đất ở cuối sân khi cơ hội vào bán kết tuột khỏi tay. Sớm thắng trận mở màn trước Muchova, nhưng rồi để thua Andreeva và đặc biệt là thua cả Svitolina khiến Sabalenka tiếp tục trắng tay ở WTA Finals!

Sự thất vọng của Sabalenka (Ảnh: THX)

Trận bán kết đầu tiên của WTA Finals 2026 là cuộc đối đầu giữa Jessica Pegula (Mỹ) và Mirra Andreeva (Nga), dự kiến diễn ra lúc 3 giờ sáng mai, 15-11.

Đ.Hg.