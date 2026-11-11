Noskova sớm giành vé vào bán kết

Linda Noskova tiếp tục màn ra mắt ấn tượng tại WTA Finals (Indian Wells). Cô vừa đánh bại Coco Gauff với điểm số 6-3, 6-3 chỉ trong 75 phút để nâng thành tích lên 2-0 ở bảng 1 và trở thành tay vợt đầu tiên giành vé vào bán kết.

Noskova thắng Gauff, giành vé bán kết WTA Finals (Ảnh: THX)

Noskova là tay vợt trẻ nhất lọt vào bán kết ngay ở lần đầu tiên tham dự WTA Finals, từ thời của Petra Kvitova năm 2011. Cô cũng là tay vợt trẻ nhất thắng cả 2 trận đấu vòng bảng đầu tiên, từ thời của Gauff năm 2024 và là hạt giống số 8 đầu tiên làm được điều này, kể từ thời Anett Kontaveit năm 2021.

“Trước hết, tôi thậm chí còn không biết là mình đã vào bán kết”, Noskova nói với các phóng viên, “Ngay sau khi trận đấu này kết thúc, tôi đã tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu với Jessie (Pegula) sau 2 ngày nữa.

Vì vậy, đối với tôi thì không có gì thay đổi nhiều. Tôi vẫn muốn thắng. Tôi vẫn muốn giành được bất kỳ tỷ số nào, bất kỳ chiến thắng nào có thể. Tôi không thực sự tính toán gì ở đây, vì vậy mọi chuyện sẽ không khác biệt”.

Tay vợt người CH Czech đã đánh bại Gauff trong cả 2 lần gặp nhau tại WTA Tour 2026. Trước đó, cô để thua đối thủ người Mỹ trong 2 lần đối mặt đầu tiên. Nhưng những lần đối đầu đó đã xảy ra từ hồi WTA Tour 2023.

Chiến thắng mới đây của Noskova một phần đến từ màn trình diễn trả giao bóng xuất sắc. Noskova đã bẻ giao bóng của Gauff những 5 lần, trong đó có 4 lần diễn ra ngay ở trong ván đấu đầu tiên.

Tổng cộng, cô tận dụng thành công 5 trong 9 cơ hội giành break-point và thắng 75% (18 trên 24) số điểm khi Gauff giao bóng lần 2. Áp lực mà Noskova tạo ra khi trả giao bóng đã giúp cô dẫn trước 4-1 trong cả 2 ván đấu.

“Tôi ước mình giao bóng tốt hơn một chút khi bắt đầu”, Gauff nói với các phóng viên, "Tôi nghĩ nếu tôi giao bóng tốt hơn, có lẽ tôi đã có thể gây áp lực nhiều hơn trong những game Noskova trả giao bóng”.

Cô ấy thường xuyên tạo ra cơ hội bẻ giao bóng, và việc giao bóng dễ dàng hơn nhiều khi bạn đang dẫn trước một break. Đặc biệt, cô ấy cũng giao bóng giỏi, vì vậy tôi nghĩ đó là điều tôi cần phải cải thiện”.

Gauff sẽ đối đầu với Marta Kostyuk trong trận đấu vòng bảng thứ 3. Cô cần 1 chiến thắng để tiến vào bán kết. Gauff hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào bán kết lần 3 tại WTA Finals, từ thời Maria Sharapova năm 2006. Cô đã thắng 4 trong 6 lần đối đầu tay vợt thế chỗ Elena Rybakina.

Trong trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ 2 của bảng 1, Pegula giành chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Kostyuk của Ukraine với điểm số 6-2, 7-5. Như vậy, trong bảng đấu này, chỉ có mỗi Kostyuk chưa giành được trận thắng nào.

Thứ hạng tạm thời bảng 1

Thứ hạng Số trận Số ván Số game 1-Linda Noskova 2-0 4-0 24-12 2-Jessica Pegula 1-1 3-2 26-25 3-Coco Gauff 1-1 2-3 24-25 4-Marta Kostyuk 0-2 0-4 13-25

Đ.Hg.