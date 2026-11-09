Alcaraz giành danh hiệu Paris Masters đầu tay

Carlos Alcaraz đã giành được danh hiệu Masters 1.000 thứ 9 trong sự nghiệp và cũng là chức vô địch đầu tiên tại Paris Masters, khi anh vượt qua Ben Shelton với điểm số 7-6 (7-5), và 7-5 trong trận chung kết.

Alcaraz và chiếc cúp vô địch Paris Masters (Ảnh: THX)

Shelton từng đánh bại Alcaraz trong trận tứ kết kịch tính kéo dài 5 ván tại US Open hồi tháng 9. Đó cũng là giải đấu đầu tiên của Alcaraz kể từ khi anh phải nghỉ thi đấu 4 tháng do bị chấn thương cổ tay.

Kể từ đó, Alcaraz đã giành các danh hiệu ở Tokyo và Vienna. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng rời Paris với tư cách nhà vô địch, khi giành chiến thắng sau 1 giờ 57 phút và nâng tỷ số đối đầu trực tiếp với Shelton lên thành 4-1.

“Đây là điều tôi đã theo đuổi từ lâu!”, Alcaraz chia sẻ. Anh cho biết từng trải qua những thất bại khó khăn nhất trong sự nghiệp tại đây, nhưng cuối cùng đã tìm lại được phong độ. “Tôi đã tìm ra hướng đi và phương pháp làm việc phù hợp. Tôi tự hào về bản thân cũng như toàn đội, những người luôn động viên tôi tiến lên. Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”, Alcaraz nói.

Alcaraz đôi lúc áp đảo hạt giống số 3 bằng sức mạnh tấn công của mình bằng nền tảng thể lực vượt trội trước tay vợt người Mỹ có lối đánh rất mạnh mẽ. Tay vợt 23 tuổi chơi chắc chắn hơn trong loạt tie-break ván 1 để dẫn 1-0, sau đó ngược dòng từ thế bị dẫn 1 break trong ván 2 để giành chiến thắng tại Paris. Hiện chỉ Jannik Sinner (6) giành được nhiều danh hiệu hơn tay vợt số 3 thế giới này trong năm 2026.

“Đây là một trong những thử thách khó khăn nhất mà chúng tôi phải đối mặt, khi đối đầu với Ben Shelton”. Alcaraz nói thêm, “Anh ấy là một tay vợt tuyệt vời và ngày càng tiến bộ hơn sau mỗi giải đấu. Tôi thực sự rất vui vì đã tìm ra cách để chiến thắng, khi tận dụng những cú giao bóng và cố gắng là chính mình. Tôi thực sự rất vui vì cuối cùng mình đã làm được. Chiến thắng này thực sự đặc biệt”.

Alcaraz và Shelton trên bục nhận giải thưởng (Ảnh: THX)

Alcaraz hiện đã giành được 7 trong 9 kiểu danh hiệu Masters 1.000 và là tay vợt thứ 3 trong lịch sử hệ giải đấu này (từ năm 1990) giành được chức vô địch Masters 1.000 trong 5 năm liên tiếp, sánh ngang với Novak Djokovic và Rafael Nadal.

Tiếp theo, Alcaraz sẽ thi đấu tại giải ATP Finals. Anh đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi đến với Turin, đã thắng 19/21 trận đấu kể từ khi trở lại sau chấn thương (theo chỉ số Infosys ATP Win/Loss Index).

Giải đấu danh giá cuối năm sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 22-11, với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu Alexander Zverev, Alcaraz, Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe và Rafael Jodar.

Những kiểu danh hiệu Masters 1.000 mà Alcaraz đã giành được

Indian Wells 2023, 2024 Miami 2022 Monte Carlo 2025 Madrid 2022, 2023 Rome 2025 Canada ------- Cincinnati 2025 Shanghai ------- Paris 2026

Đ.Hg.