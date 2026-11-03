Carlos Alcaraz: ATP Tour 2027 không chỉ là cuộc đua “song mã”

Carlos Alcaraz dự đoán cuộc chiến đỉnh cao của mùa giải ATP Tour 2027 sẽ không chỉ là cuộc đua “song mã” giữa anh và Jannik Sinner nữa.

Alcaraz đánh giá tính cạnh tranh của ATP Tour 2027 rất cao (Ảnh: THX)

Quan điểm của Alcaraz được đưa ra dựa trên bối cảnh Alexander Zverev phá vỡ sự thống trị của anh và Sinner tại đấu trường Grand Slam. Trong khi đó, Ben Shelton cũng cho thấy dấu hiệu có thể trở thành một phần của nhóm những tay vợt kiệt xuất.

Alcaraz chia sẻ 4 giải Grand Slam cùng với Sinner trong các mùa giải 2024 và 2025, nhưng chấn thương của 2 tay vợt hàng đầu năm nay mở ra cơ hội khác, với việc Zverev giành chiến thắng tại giải Roland Garros và cả US Open.

Cộng với việc Shelton lọt đến tận trận chung kết Grand Slam tại New York (để thua Zverev sau 4 ván đấu), Alcaraz dự đoán, trong mùa giải năm mới ATP Tour 2027, sẽ không thiếu các ứng viên thực sự cho các danh hiệu Grand Slam.

“Giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải ATP Tour 2027 thực sự rất là quan trọng”, Alcaraz nói với các phóng viên sau chiến thắng tại Vienna Open, nơi anh đánh bại Alex de Minaur sau 2 ván đấu với điểm số 6-1, 6-4 trong trận chung kết.

“Các tay vợt đang rất nghiêm túc trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải năm mới, với những tuần tập luyện chăm chỉ để có được thể trạng tốt nhất”, Alcaraz hào hứng chia sẻ.

“Sascha (Zverev) đã cho chúng ta thấy khả năng của anh ấy - tay vợt xuất sắc nhất năm nay. Anh ấy xứng đáng có mặt ở đó. Hãy xem liệu anh ấy có tiếp tục làm được những điều tuyệt vời mà anh ấy đã làm trong năm nay và năm 2027 hay không.

Shelton đã lọt vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên ở trong sự nghiệp. Tôi nghĩ anh ấy rất tham vọng và khao khát hơn nữa vào năm tới. Một vài người khác cũng đang chơi rất tốt. Họ sẽ cố gắng tập luyện hết sức mình để đạt phong độ tốt nhất vào năm tới”.

Tôi không thích nói rằng sẽ chỉ có Jannik, tôi và những người còn lại. Hãy cùng xem ai sẽ có mặt ở đó. Tôi khá chắc chắn rất nhiều tay vợt sẽ sẵn sàng góp mặt”, Alcaraz đánh giá rất cao tính cạnh tranh của mùa giải ATP Tour 2027.

Alcaraz đã giành được danh hiệu Grand Slam thứ 7 ở trong sự nghiệp tại Australian Open đầu năm nay, trước khi chấn thương cổ tay khiến anh phải nghỉ thi đấu hơn 4 tháng. Từ khi trở lại ở US Open, anh đã giành được các danh hiệu ở Tokyo và Vienna.

Alcaraz sẽ cố gắng kết thúc mùa giải một cách ấn tượng tại giải Paris Masters trong tuần này và giải ATP Finals sẽ khai diễn vào ngày 15-11. Riêng tại Paris Masters, Alcaraz được miễn vòng đầu tiên, anh sẽ đối đầu người thắng của cặp Alex Michelsen và Jiri Lehecka.

Đ.Hg.