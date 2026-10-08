Alcaraz sẽ tham gia Australian Open 1 Point Slam 2027

Đương kim vô địch Australian Open Carlos Alcaraz là cái tên dẫn đầu sự kiện vô cùng ăn khách có tên “Australian Open 1 Point Slam” vào năm tới, bên cạnh những ngôi sao hàng đầu như Jannik Sinner, Coco Gauff và Naomi Osaka.

Alcaraz ở Laver Cup (Ảnh: THX)

Đây là sân chơi nơi các tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu thế giới một lần nữa so tài cùng các tay vợt phong trào để tranh giải thưởng trị giá hàng triệu USD trước thềm giải đấu Grand Slam đầu tiên trong năm - Australian Open 2027.

Australian Open 1 Point Slam nằm ở trong khuôn khổ tuần lễ mở màn của giải Australian Open, quy tụ cả giới chuyên nghiệp lẫn bán chuyên vào một giải đấu loại trực tiếp.

Tại đây, trò chơi “Oẳn tù tì” sẽ quyết định ai giao bóng hoặc trả giao bóng, và chỉ cần đúng 1 điểm duy nhất là đủ để đưa tay vợt giành chiến thắng đi tiếp vào vòng trong.

Australian Open 1 Point Slam đã chứng minh sức hút mãnh liệt đối với người hâm mộ kể từ khi ra mắt tại kỳ giải 2025, nơi không ít tay vợt phong trào đã tạo nên cú sốc khi đánh bại các đối thủ tên tuổi. Nó diễn ra trước cả khi tay vợt chuyên nghiệp người Úc Omar Jasika đút túi tiền thưởng 60.000 đô Úc (tương đương 41.736 USD) trong lần đầu tổ chức.

Đến kỳ Australian Open 1 Point Slam đầu năm nay, tay vợt phong trào Jordan Smith đến từ Sydney ôm trọn số tiền thưởng lên tới 1 triệu đô Úc khi đả bại tay vợt chuyên nghiệp Joanna Garland (Đài Bắc Trung Hoa) trong trận chung kết. Jordan Smith còn liên tiếp gạch tên Jannik Sinner và Amanda Anisimova ở các vòng đấu trước đó.

“Australian Open 1 Point Slam là giải đấu không giống bất kỳ sự kiện nào khác trên bản đồ thể thao thế giới”, Giám đốc Điều hành Quần vợt của Australian Open Tom Larner khẳng định. “Nó tạo ra cơ hội cho các tay vợt phong trào được đứng chung khoảng ánh sáng trời với những cái tên lớn nhất của bộ môn này, đồng thời mang đến mức độ phấn khích tột độ mà chỉ có Australian Open mới có thể đem lại”.

Tại lễ khởi động giải Australian Open diễn ra ở Melbourne vào ngày 8-10, Ban tổ chức cho biết nhiều tay vợt phong trào trên khắp cả nước đang tích cực tranh tài vòng loại ở các CLB quần vợt địa phương. Họ còn bổ sung thêm, nhà vô địch của giải 2027 sẽ nhận được chiếc cúp biểu tượng “Australian Open 1 Point Slam”, được chế tác tinh xảo từ bạc nguyên chất của Úc.

Trận chung kết của kỳ Australian Open 1 Point Slam 2027 sẽ diễn ra vào ngày 13-1 tại "thánh địa" Rod Laver Arena. Trong khi đó, các trận đấu thuộc vòng đấu chính của Australian Open 2027 sẽ khởi tranh từ ngày 17-1-2027 đến ngày 31-1-2027.

Đ.Hg.