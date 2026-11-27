Tay vợt số 2 thế giới người Ý - Jannik Sinner chính thức xác nhận sẽ vắng mặt tại giải Australian Open vào tháng Giêng năm sau, do đang ở trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối phải.

Sinner sẽ không tham gia Australian Open mùa sau (Ảnh: THX)

Sinner - người từng vô địch giải Grand Slam mở màn mùa giải vào các năm 2024 và 2025 đã thông báo trong tuần này rằng anh vừa trải qua ca phẫu thuật tại một phòng khám bệnh ở Phần Lan.

Kể từ khi giành chức vô địch Wimbledon lần thứ 2 vào hồi tháng 7, Sinner đã không tham gia thêm bất kỳ trận đấu nào, khiến khả năng góp mặt của anh tại Melbourne Park mùa giải sau luôn bị đặt dấu hỏi.

Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, giám đốc điều hành Liên đoàn Quần vợt Úc (Tennis Australia), ông Andrew Abdo, cho biết: “Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với đội ngũ của Jannik. Họ xác nhận anh ấy sẽ không thể tham dự Australian Open vào tháng 1 sau ca phẫu thuật gần đây.

Jannik rất yêu thích việc thi đấu tại Melbourne và đang mong chờ ngày trở lại tại Australian Open 2028. Chúng tôi chúc anh ấy sớm bình phục và hy vọng sẽ sớm thấy anh ấy trở lại sân đấu”.

Ngôi sao người Tây Ban Nha, Carlos Alcaraz cũng đã gửi lời chúc tốt đẹp đến Sinner .“Quần vợt đang rất nhớ anh ấy. Tôi cũng nhớ anh ấy”, tay vợt đang xếp hạng 3 thế giới, người cũng từng trải qua những cuộc chiến với chấn thương - chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo AFP, các chuyên gia dự đoán Sinner có thể phải nghỉ thi đấu trong 3 tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể trở lại sớm nhất là trong giai đoạn các giải đấu trên mặt sân cứng tại Mỹ, cụ thể là Indian Wells và Miami Masters vào tháng 2 hoặc tháng 3-2027.

Ở tuổi 25, Sinner đang có một mùa giải thăng hoa rực rỡ trước khi phải dừng bước vì chấn thương đầu gối. Anh đã giành được 5 danh hiệu Masters 1000 cùng với chức vô địch tại giải Wimbledon.

Tỷ lệ thắng 94% trong năm 2026 là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Ý này. Trong thời gian anh vắng mặt, Alexander Zverev đã vươn lên chiếm vị trí số 1 thế giới.

“Trong vài tháng qua, tôi cùng đội ngũ của mình thử mọi cách để điều trị chấn thương mà không cần phẫu thuật”, Sinner cho biết khi thông báo về ca phẫu thuật, "Dù ban đầu có những tiến triển rất khả quan, nhưng đáng tiếc là đầu gối của tôi lại không hồi phục như kỳ vọng. Vì vậy, tôi đã thực hiện một ca tiểu phẫu để cải thiện tình trạng dải chậu chày của mình”.

Sinner giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên vào năm 2024 khi đánh bại Daniil Medvedev sau 5 ván đấu tại Melbourne Park, rồi bảo vệ thành công ngôi vương một năm sau đó nhờ chiến thắng trước Zverev.

Năm nay, anh dừng bước ở bán kết trước Novak Djokovic - tay vợt sau đó đã để thua Alcaraz trong trận chung kết đơn nam.

Australian Open 2027 sẽ khởi tranh vào ngày 17-1 năm sau.

Đ.Hg.