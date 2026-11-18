Andreeva và chiếc cúp WTA Finals (Ảnh: THX)

“Một người nói rằng tôi đã vô địch Roland Garros mà không thắng được bất kỳ tay vợt tốp 10 nào”, Andreeva chia sẻ với trang chủ của WTA ngay sau khi giành chức vô địch, “Tôi thực sự đã nghĩ về điều đó, và đúng là như vậy”.

Trước tuần đấu WTA Finals, Andreeva mới có duy nhất 1 chiến thắng trước các tay vợt tốp 10 trong cả mùa, đó là chiến thắng 3 ván trước Iga Swiatek, khi đó xếp hạng 4 thế giới ở Stuttgart. Cô thua cả 5 lần chạm trán với các tay vợt nằm trong tốp 10 còn lại.

Tại Indian Wells, cô không để lại bất kỳ sự hoài nghi nào. Andreeva đánh bại các đối thủ thuộc tốp 10 suốt cả tuần đấu và không thua bất kỳ ván nào trên hành trình đăng quang ngôi vô địch WTA Finals, qua đó trở thành tay vợt thứ 3 làm được điều này, từ khi thể thức vòng bảng được áp dụng năm 2003.

Andreeva cũng giành các danh hiệu tại Adelaide, Linz và Roland Garros trong năm nay, đồng thời kết thúc năm 2026 với tư cách là tay vợt dẫn đầu WTA Tour với 55 trận thắng. Cô khép lại mùa giải hoàn hảo bằng chức vô địch WTA Finals và "rinh" luôn một chiếc xe Mercedes-AMG SL 55 về nhà.

“Bước vào giải đấu, tôi cố gắng chứng minh mình có thể thi đấu trước các tay vợt thuộc tốp 10, và tôi có thể giành chiến thắng trước họ”, Andreeva chia sẻ, “Đó là điều tôi đã tự nhủ phải làm được.

Thông thường, chẳng có bình luận nào trên mạng xã hội thực sự lọt vào đầu tôi cả, nhưng bình luận về việc tôi chưa thắng tay vợt nào nằm trong tốp 10 thì có. Vì thế, việc chứng minh điều đó với những người hoài nghi, đồng thời cho chính bản thân thấy rằng mình có thể làm được, là điều vô cùng quan trọng đối với tôi".

Andreeva mô tả hành trình thi đấu mùa 2026 của mình là “Kiên định, hạnh phúc và chăm chỉ”, minh chứng cho thành công và đẳng cấp hoàn toàn mới mà cô vươn tới trong suốt mùa giải. Cô đã giành được 4 danh hiệu, lọt vào 2 trận chung kết khác, cô lọt vào bán kết tại Stuttgart và 5 lần lọt vào tứ kết.

Andreeva sẽ bước vào mùa giải WTA Tour 2027 với tư cách là tay vợt số 2 thế giới mới trên bảng xếp hạng WTA và đang áp sát vị trí số 1. Cô hiện chỉ kém tay vợt số 1 thế giới Elena Rybakina chưa đầy 300 điểm.

“Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về thứ hạng. Tôi cố gắng tập trung các giải đấu trước mắt và làm thế nào để thi đấu tốt. Khi bạn thi đấu tốt, thứ hạng sẽ tự động tăng lên. Sau giải đấu ở Bắc Kinh, tôi biết mình sẽ đứng thứ 3, và điều đó đã rất tuyệt vời rồi. Đó sẽ là một kết thúc mùa giải tuyệt vời”, Andreeva nói.

“Tôi không nghĩ mình sẽ đứng thứ 2, bởi vì tôi không thực sự theo dõi số điểm của mình, số điểm của các tay vợt khác. Vì vậy, tất nhiên đó là một kết thúc mùa giải thậm chí còn tuyệt vời hơn đối với tôi”, tay vợt 19 tuổi cho biết.

Đ.Hg.